Sony’s Pulse 3D für die PS5 überzeugt im Test, doch scheitert an meinem Kopf

Sony hat für die PS4 und PS5 das Pulse 3D Wireless-Headset veröffentlicht. Doch lohnt sich das Gaming-Headset überhaupt oder kann man sein Geld besser investieren? MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann hat das Headset getestet und erklärt im Test, was ihr für 100 Euro bekommt.

Mit dem Pulse 3D Wireless-Headset hatte Sony das offizielle Headset für die PS5 vorgestellt. Im Design harmonieren Konsole und das Gaming-Headset gut miteinander. Doch kann das Gerät auch bei Ergonomie und Klang überzeugen?

Ich habe das Gaming-Headset von Sony für euch ausgiebig getestet und erkläre, was ihr für rund 100 Euro bekommt. Außerdem schaue ich, was ihr alternativ für das Geld bekommen könnt und warum das in den meisten Fällen sogar die bessere Wahl ist.

Wer hat da getestet? Ich teste seit 2019 Hardware für unsere Leser auf MeinMMO. Neben Gaming-Mäusen gehören Gaming-Headsets und Tastaturen zu meinem absoluten Favoriten. Ein knappes Dutzend Headsets habe ich beruflich als auch privat im Schrank hängen. Mit 58cm Kopfumfang habe ich einen eher kleineren Kopf. Das Pulse 3D Wireless-Headset von Sony habe ich mir privat gekauft und für MeinMMO getestet. Benedikt Schlotmann

Features und technische Details:

Design Over-Ear/Geschlossen Verbindungsart Kabellos über Funk oder über Klinkeanschluss (3,5mm) Frequenzen 20 Hz bis 20.000 Hz Kompatibilität PC, PS4 und PS5 Gewicht 290 Gramm Lieferumfang Headset, USB-C-Ladekabel, USB-A-Wireless-Adapter, Handbuch Preis (UVP) 99,99 Euro

Design und Aufbau

Das Pulse 3D von Sony passt optisch perfekt zur PlayStation 5. Das Headset setzt auf eine schwarz-weiße Optik ohne zusätzliche Farbakzente. Auf RGB-Beleuchtung hat Sony vollständig verzichtet und setzt beim Pulse 3D eher auf ein zurückhaltendes Design.

Der Lieferumfang vom Sony Pulse 3D Audio

Sony hat alle wichtigen Bedienungselemente an der linken Ohrmuschel platziert. Hier kann ich das Headset an und abschalten, die Lautstärke ändern oder das Mikrofon stummschalten. Die Tasten liegen nah beieinander und fühlen sich ziemlich gleich an, das finde ich nicht intuitiv, weil ich entweder raten muss oder das Headset abnehmen muss.

Besser wäre es gewesen, die Bedientasten auf beide Ohrmuscheln zu verteilen oder etwa für die Lautstärke ein gerastertes Rad zu nehmen. So fühlen sich alle Tasten gleich an und lassen sich von der Haptik her kaum unterscheiden.

Alle Bedientasten liegen auf einer Ohrmuschel und fühlen sich obendrein alle gleich an.

Das Headset wird über einen USB-C-Anschluss entweder über die Konsole oder über den PC aufgeladen. Eine Ladestation für das Headset, so wie es Ladestationen für PS5-Controller gibt, habe ich bisher noch nicht gesehen. Alternativ lässt sich das Headset auch über ein beiliegendes 3,5mm-Klinkekabel anschließen.

Verarbeitung

Das Headset wirkt durch sein schlichtes Design auf den ersten Blick recht hochwertig. Dennoch besteht das Gerät fast ausschließlich aus Kunststoff. Metallverstärkungen in den Bügeln oder in den Befestigungen der Ohrmuscheln kommen nicht vor. Hier wirken andere Headsets, etwa von TurtleBeach oder SteelSeries, besser verarbeitet.

Die Ohrpolster sind laut verschiedener Nutzer austauschbar, ich selbst habe das aber nicht überprüft. Ersatzpolster kosten auf Amazon rund 15 Euro. Meine Ohrpolster hatten im Test jedoch auch keine Verschleißschäden.

Software

Am Gaming-PC steht keine Software für das Gaming-Headset zur Verfügung. Hier müsst ihr die Einstellungen verwenden, die bereits vorgegeben sind.

Auf der PS5 ist die Software im System integriert. Hier könnt ihr Sound- und Equalizer-Einstellungen direkt über die Konsole vornehmen. Eine zusätzliche Software müsst ihr nicht installieren. Das Menü ist etwas versteckt, funktioniert aber ansonsten intuitiv. 3D-Audio lässt sich auf diese Weise ebenfalls auf der PS5 ein- oder ausschalten und zusätzlich anpassen.

Etwas seltsam: Sobald ich das Headset über den Adapter an der PS5 anschließe, kann ich Mikrofon und auch die Soundlautstärke nicht mehr über die PS5 steuern, sondern muss das zwingend über das Headset machen. Dabei finde ich den Mute-Button des DualSense-Controllers immer noch intuitiver.

