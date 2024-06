Am Freitag erscheint das größte MMORPG für den PC seit Lost Ark, darum solltet ihr einen Blick riskieren

Am 21. Juni erscheint mit Tarisland nicht nur das erste große MMORPG des Jahres 2024, sondern auch das erste ambitionierte Online-Rollenspiel seit Lost Ark, das im Westen bekanntlich im Februar 2022 herauskam. MeinMMO fasst euch noch einmal zusammen, warum Tarisland einen Blick wert sein könnte.

Wann erscheint Tarisland für welche Plattformen? Das MMORPG von Tencent und Level Infinite erscheint mit einem Free2Play-Bezahlmodell am 21. Juni 2024, um 04:00 Uhr deutscher Zeit, für PC, Android und iOS.

Falls ihr bereits jetzt Schnappatmung bekommt, weil ihr in der Vergangenheit vielleicht schlechte Erfahrungen mit Online-Rollenspielen gemacht habt, die für PC UND Mobile-Geräte erschienen sind, können wir euch beruhigen! Tarisland ist ein vollwertiges MMORPG für den PC, was Steuerung, User-Interface, Grafik und Komplexität angeht. Seht die Mobile-Version als optionalen Bonus.

Der neue Trailer von Tarisland stimmt euch auf den Launch ein:

Bezahlmodell: Ist Tarisland Pay2Win?

Wie monetarisiert sich Tarisland? Dank Free2Play-Bezahlmodell könnt ihr Tarisland ab dem 21. Juni 2024 einfach herunterladen und losspielen. Geld könnt ihr über die folgenden Angebote in das MMORPG investieren:

Monatlicher Battle Pass, der euch vor allem mit kosmetischen Items und Materialien versorgt. Alle Battle-Pass-Inhalte sollen auch erspielbar sein.

Optionales Abo, das euch mehr Erfahrung für den Battle Pass, einen Bonus auf Elan und das Feature Auto-Angeln gewährt. Außerdem profitiert ihr auf dem Marktplatz von geringeren Steuern.

Es gibt einen Ingame-Shop, in dem ihr speziell kosmetische Gegenstände wie Skins, Mounts, Spielzeuge und Pets kaufen könnt. Zudem könnt ihr hier euer Bankfach erweitern oder euch mehr Taschenplätze zulegen.

Mit den Kristallen gibt es eine Echtgeld-Währung, mit der ihr den Battle Pass, das Abo und eure Käufe im Ingame-Shop bezahlt. Obendrein könnt ihr Kristalle über das sogenannte „Trade Center“ in Gold umwandeln und so mit eurem Echtgeld kaufen, was andere Spieler verkaufen möchten – ähnlich wie in WoW oder Guild Wars 2 auch.

Die gute Nachricht: Nach dem Pay2Win-Shitstorm im vergangenen Jahr haben die Entwickler Anpassungen vorgenommen, um das Bezahlmodell fairer zu gestalten. Bereits in der schon spielbaren chinesischen Version kann man beispielsweise nicht mehr die bestmöglichen Ausrüstungsteile für Echtgeld kaufen.

Vollwertiges MMORPG für den PC

Warum sollte ich Tarisland ausprobieren? In den vergangenen zehn Jahren kam es selten vor, dass neue, ambitionierte MMORPGs erscheinen, die ihren Fokus auf einen PvE-Themenpark mit Dungeons sowie Raids setzen.

Tarisland ist genau so ein Online-Rollenspiel. Bereits im Tutorial bekommt ihr es mit dem ersten Bosskampf zu tun, in dem andere Streiter an eurer Seite kämpfen. In der Level-Phase sowie im Endgame warten weitere 5- und 10-Spieler-Herausforderungen auf euch. Große Raids für 20- und 40-Spieler-Schlachtzüge sind geplant.

Passend zum Fokus auf PvE-Gruppenherausforderungen nutzt Tarisland ein oldschooliges Tab-Targeting-Kampfsystem wie WoW und Final Fantasy XIV. Dabei stehen euch neun Klassen zur Wahl, die jeweils zwei Spezialisierungen besitzen. Zwischen denen könnt ihr wechseln und so eure Rolle anpassen.

Ganz klassisch führt euch die Geschichte von Tarisland mit den zugehörigen Quests wie ein roter Faden durch das Abenteuer. Abseits des Weges könnt ihr Berufe leveln, Handel betreiben oder euch am PvP versuchen.

Die Kämpfe zwischen den Spielenden finden in instanziierten Arenen oder auf Schlachtfeldern statt. Die Ausrüstung wird dort auf ein vergleichbares Niveau gesetzt. Wer sich die PvP-Ränge hochspielt, erhält für die PvP-Konfrontationen Werte-Boni.

Konsolen-Version und Systemvoraussetzungen

Ist eine Konsolen-Version geplant? Bislang gibt es für eine Konsolen-Portierung von Tarisland keine offizielle Ankündigung. Auch ein Controller-Support wird es zum Launch nicht geben. Stattdessen steuert ihr das MMORPG auf dem PC klassisch mit Maus und Tastatur.

Welche Systemvoraussetzungen bringt Tarisland mit? Für die iOS-Version sollte euer Gerät die nachfolgenden Voraussetzungen erfüllen:

iPhone 8 oder höher, mit iOS 12.0 oder besser

iPad: iPadOS 12.0 oder besser

iPod touch: iOS 12.0 oder besser

3,8 GB Speicherplatz

Für Android wird Version 7.0 oder höher empfohlen, mit Snapdragon 660 oder einem vergleichbaren Prozessor, und 4 GB RAM. Die PC-Fassung benötigt wiederum Windows 10 (64-bit), eine GeForce 1060, 16 GB RAM und mindestens 30 GB Speicherplatz (das waren die Spezifikationen vom letzten Playtest, eventuell ändern sich diese noch).