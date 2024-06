Wer Skins in Tarisland haben möchte, muss kein Geld ausgeben – So bekommt ihr sie kostenlos

In Tarisland kann man, wie in vielen Spielen, Skins für echtes Geld kaufen. Aber auch für Spieler, die kein Geld ausgeben wollen, hat das MMORPG eine Lösung.

Wie funktioniert das mit den Skins in Tarisland? Tarisland ist ein kostenloses MMORPG und bietet Skins im Shop zum Verkauf an. Spieler, die kein Geld ausgeben wollen, kommen nicht einfach per Ausrüstungs-Wechsel an einen neuen Look, denn im Spiel verändert sich das Aussehen nicht mit neuen Items.

Wer kein Geld für Skins ausgeben will, geht jedoch nicht leer aus. Durch eine Mechanik im Spiel kommen alle an kostenlose Skins und Mounts.

Hier könnt ihr den Trailer zu Tarisland sehen:

Erfolge belohnen euch mit neuen Skins im Spiel

Wie kommen Spieler an die kostenlosen Skins? Die Skins sind zwar kostenlos, aber nicht geschenkt. Um ein neues Aussehen zu erhalten, müssen die Spieler verschiedene Errungenschaften erreichen.

Für die Skins, die die Rüstung der Spieler betreffen, ist das einfach die Errungenschaft für das Erreichen der Ausrüstungsstufe 90, 100 oder 110. Dafür müsst ihr in Dungeons und Raids neue Ausrüstung erhalten.

Wer Skins für ein neues Aussehen der Waffe möchte, braucht nur eine Waffe der Ausrüstungsstufe 90, 100 oder 110. Diese schalten jeweils einen neuen Skin, passend zum Outfit der jeweiligen Ausrüstungsstufe, frei. Es ist aber auch möglich „alte“ Skins auszuwählen, auch wenn man bereits eine höhere Ausrüstungsstufe trägt.

Außerdem warten noch weitere Skins für die Hardcore-Raider. Für den Abschluss der Raids auf dem Schwierigkeitsgrad Elite und Episch, lassen die Entwickler ebenfalls neue Outfits springen. Auch Mounts gibt es für die Errungenschaften der schwierigen Raids kostenlos.

Wo gibt es kostenlose Mounts? Auch Mounts gibt es kostenlos in Tarisland. Neben denen aus den schwierigen Raids ist die kostenlose Auswahl sogar noch viel größer als bei den Waffen- und Ausrüstungs-Outfits.

Alle Ruf-Fraktionen haben ein eigenes Mount, das ab dem Erreichen der jeweiligen Ruf-Stufe für Silber gekauft werden kann.

Der Gildenladen und der Freundschaftsladen bieten jeweils ein Mount, wenn ihr zusammen mit euren Gildenmitgliedern oder Freunden Aktivitäten abschließt.

Im PvP-Shop gibt es ebenfalls ein Mount für alle, die den Rang „Reich-Fürst“ freischalten.

Als Entschädigung für Wartungsarbeiten gibt es in Tarisland sogenannte Zeitreise Token, diese könnt ihr auch gegen das Mount „Goldhornnashorn“ eintauschen.

Als Belohnung für den Arena-Rang gibt es das „Roter Rüstungswolf“-Reittier.

Für einen beliebigen Ruf auf Stufe 10 gibt es das „Blaue Phönix“-Mount.

Wer alle Dungeons auf dem „Herausforderungs-Modus“ meistert, erhält das „Rüstungswolf“-Reittier.

Ein kostenloses Reittier gibt es auch auf andere Weise, nämlich durch Codes, die ihr im Spiel einlösen könnt. Eine aktuelle Übersicht mit allen Codes für das kostenlose MMORPG Tarisland haben wir euch hier zusammengestellt: Diese Codes sind aktuell aktiv, so gebt ihr sie ein und das bringen sie euch