Tarisland: Diese Codes sind aktuell aktiv, so gebt ihr sie ein und das bringen sie euch

Sobald ihr den Code eingegeben und auf „Jetzt einlösen“ geklickt habt, landen die durch den Code freigeschalteten Items und Silberstücke in eurem Ingame-Postfach. Dort einfach auf „Abholen“ gehen und die Verbrauchsgegenstände landen in eurem Inventar, das Silber in eurem Währungsbereich.

Wo kann ich die Codes eingeben? Öffnet im Spiel das Menü „System“ (das Werkzeugsymbol, Kurztaste „Esc“), wechselt zum Menüpunkt „Einstellung“ und geht in der obersten Reihe auf „Geschenkpaket einlösen“. Dadurch öffnet sich eine Webseite, in der ihr den Code eingeben könnt. Infos wie Gebiet, Server und Charakter sollten normalerweise automatisch ausgefüllt werden.

