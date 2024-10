Alles zur neuen „Harry Potter“-Serie: Start, Besetzung, Handlung, Teaser

13 Jahre sind seit dem Release des letzten „Harry Potter“-Films vergangen. Nun möchte HBO die berühmte Geschichte neu umsetzen – diesmal als Serie. Alles, was zu diesem Projekt bisher bekannt ist, erfahrt ihr hier bei uns auf MeinMMO.

Der Erfolg von Harry Potter ist unbestreitbar. Mit 120 Millionen verkaufter Exemplare gehört „Harry Potter und der Stein der Weisen“ zu den erfolgreichsten Büchern weltweit (via wordsrated). Und auch die Filme begeisterten weltweit Millionen an Menschen.

Am erfolgreichsten war das Finale der Filmreihe.

Rund 1,3 Milliarden US-Dollar spielten „Die Heiligtümer des Todes: Part 2“ ein (via boxofficemojo).

Der Film belegt damit Platz 19 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten.

Auch darüber hinaus wurde das Franchise der „Wizarding World“ immer größer. Prequel-Filme, ein Theaterstück, zahlreiche PC-Spiele – Harry Potter gibt es in fast jedem Medium. Nur eine Serie hat noch gefehlt. Doch das möchte HBO nun ändern.

Was ist das für eine Serie? Bereits im April 2023 wurde die neue „Harry Potter“-Serie offiziell angekündigt. Dabei soll es sich um eine komplette Neuverfilmung der sieben Romane handeln.

Umgesetzt wird das Ganze vom US-Sender HBO, der zum Beispiel auch für erfolgreiche Serien wie „Game of Thrones“, „Die Sopranos“, „True Detective“ oder „The Last of Us“ bekannt ist.

Gibt es schon einen Trailer? Einen richtigen Trailer gibt es bisher noch nicht. In einem kurzen Teaser kündigte HBO das neue Projekt an, unterlegt von Nostalgie erweckender Musik:

„Harry Potter“-Serie: Handlung

Zwar wurden offiziell noch keine Details zur Handlung bekannt gegeben. Wir wissen jedoch, dass sich die Serie stark an den Romanen von J.K. Rowling orientieren möchte. Dementsprechend sollte die Handlung weitestgehend der bekannten Geschichte von Harry, dem Jungen mit der Blitznarbe, entsprechen.

Das dürfte vor allem Fans der Bücher freuen. Denn eine Serie bietet die Möglichkeit, schlicht mehr Szenen aus der Vorlage zu übernehmen. Bei Film-Versionen müssen, aufgrund des kurzen Zeitrahmen, häufig viele Details ausgelassen werden.

Casey Bloys, CEO von HBO und Max, verspricht in einem Interview eine „treue Adaption“ der Bücher (via deadline):

Diese neue […] Serie wird tief in jedes der legendären Bücher eintauchen, die Fans seit all den Jahren feiern.

David Zaslav, CEO von Warner Bros., verriet in einem Interview (via thewrap):

Wir können es kaum erwarten, ein Jahrzehnt voller neuer Geschichten mit Fans auf der ganzen Welt […] zu teilen.

Was genau das heißt, ist bisher nicht bekannt. Sollte es neue Informationen geben, werden wir sie hier ergänzen.

„Harry Potter“-Serie: Start und Dauer

Wann startet die „Harry Potter“-Serie? Ein genaues Release-Datum ist bisher noch nicht bekannt. Geplant ist der Serienstart jedoch für 2026.

Wie viele Staffeln wird es geben? Die Serie möchte jedem der sieben Romane eine Staffel widmen. Dementsprechend soll es insgesamt sieben Staffeln geben.

Wo kann man die Serie schauen? In den USA wird die Serie auf Max (ehemals HBO Max), dem Streaming-Anbieter von Warner Bros., zu sehen sein.

In Deutschland gibt es Max bisher noch nicht. Das soll sich in den nächsten zwei Jahren allerdings ändern. Sollte der neue Konkurrent von Netflix und Co. diesen Plan einhalten, wird Harry Potter vermutlich auch in Deutschland auf Max zu sehen sein.

Bisher liefen HBO-Serien hier Zulande meist auf Sky, beziehungsweise dessen Streamingdienst WOW, oder RTL+. Die jeweiligen Verträge scheinen jedoch Ende 2025 auszulaufen. Wie genau es danach weitergehen soll, ist bisher nicht bekannt.

„Harry Potter“-Serie: Besetzung

Einer der schwierigsten Punkte ist wohl das Casting der neuen Schauspieler. Viele sind so an Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson als Harry, Ron und Hermine gewöhnt, dass sie sich kaum andere Gesichter für die Rollen vorstellen können. Und das Gleiche gilt auch für viele Nebencharaktere.

Kehren alte Schauspieler zurück? Für die meisten Rollen kommt es nicht infrage, alte Schauspieler einzusetzen. Der Release des ersten Films ist bereits 23 Jahre her. Die Schauspieler sind daher inzwischen einfach zu alt für ihre damaligen Rollen, oder leider bereits verstorben.

Daniel Radcliffe selbst machte deutlich, dass er an der neuen Serie nicht mitwirken wird, und darüber auch sehr froh ist.

Wer sind die neuen Schauspieler? Aktuell sind noch keine Schauspieler der Serie bekannt. Anhaltspunkte gibt uns nur ein offener Casting-Aufruf, der im September veröffentlicht wurde (via castittalent). Gesucht werden die neuen Gesichter für die drei Hauptrollen: Harry, Ron und Hermine.

Folgende Kriterien müssen Bewerber erfüllen:

Alter: zwischen 9 und 11 Jahren

zwischen 9 und 11 Jahren Wohnort: Vereinigtes Königreich oder Irland

Was die äußere Erscheinung angeht, werden keine besonderen Anforderungen gestellt. Auch einem diverseren Cast scheint man offen gegenüberzustehen. Zumindest enthält der Casting-Aufruf folgenden Zusatz:

Wir setzen uns für ein inklusives, vielfältiges Casting ein. Wir suchen für jede Rolle einen qualifizierten Darsteller, unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit, Behinderung, Rasse, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität […].

„Harry Potter“-Serie: Showrunner, Regisseur, Produzenten

Etwas mehr wissen wir bereits zum Team hinter der Kamera. Mit dabei sind viele bekannte Namen. Ein Wermutstropfen für einige: Auch Autorin J.K. Rowling soll an der Serie mitwirken. Sie wurde zuletzt scharf wegen diverser Kommentare zu Transgeschlechtlichkeit kritisiert. Wie stark sie an der Serie letztendlich wirklich beteiligt sein wird, ist jedoch noch nicht klar.

Showrunner:

Francesca Gardiner („Succession“, „His Dark Materials“)

Regisseur (mehrere Folgen):

Mark Mylod („Succession“, „Game of Thrones“, „The Menu“)

Produzenten:

J.K. Rowling (Autorin der Romanvorlage)

David Heyman (alle acht „Harry Potter“-Filme, “Phantastische Tierwesen”)

Neil Blair („Phantastische Tierwesen“)

Ruth Kenley-Letts („Franz Kafka’s It’s a Wonderful Life“)

Die starke Crew hinter der Serie mach Hoffnung auf eine gelungene Neuumsetzung. Das findet auch J.K. Rowling selbst. Francesca Gardiner und Mark Mylod hätten beide eine „echte Leidenschaft für Harry Potter“. Nachdem Rowling das Skript der Pilotfolge gelesen, und Marks Vision gehört habe, sei sie sich sicher: „[…] die Serie wird alle Erwartungen mehr als erfüllen“ (via X).

Viele „Harry Potter“-Fans bleiben dennoch skeptisch. Können die hohen Erwartungen überhaupt jemals erfüllt werden? Ist eine Neuauflage überhaupt nötig, trotz allgemein gelungener Film-Umsetzungen?

Wie seht ihr das? Freut ihr euch auf die neue Serie, oder steht ihr dem eher kritisch gegenüber? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Falls ihr stattdessen lieber die Filme schaut, haben wir hier für euch alle Filme von Harry Potter und Phantastische Tierwesen im ultimativen Ranking: Alle 11 Filme zu Harry Potter und Phantastische Tierwesen im Ranking – Welcher ist der Beste?