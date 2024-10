Entwickler sagt: Am ersten Tag auf Steam verkauften sie 174 Kopien, heute sind es über 45 Millionen

Der Koop-Shooter Space Marine 2 soll in den kommenden Monaten zahlreiche neue Inhalte bekommen. Im Video seht ihr, was euch erwartet.

Ein Spieler liest 337 Bücher in Skyrim, vergleicht die Länge mit einem Band von Game of Thrones

Wie viele Spiele hat das Unternehmen mittlerweile verkauft? Heute, 15 Jahre nach der Gründung, hat Bohemia Interactive 40.933.454 Einheiten auf Steam selbst verkauft. Welche Spiele welchen Verkaufsanteil ausmachen, gibt der Chef nicht an. Es ist auch denkbar, dass Erweiterungen und DLCs in die Statistik fallen.

Der Chef von DayZ sagt, am ersten Tag auf Steam verkauften sie 174 Spiele – So sieht es 15 Jahre später aus

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to