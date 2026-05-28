Google lässt euch MeinMMO als bevorzugte Quelle festlegen: So geht’s

Ihr könnt bei Google festlegen, welche Quellen euch häufiger angezeigt werden. Wie das geht, erklären wir euch hier.

Was ist das für eine Einstellung? Gebt ihr euren Suchbegriff bei Google ein, werden dort verschiedenste Ergebnisse ausgespuckt – seien es KI-Zusammenfassungen, News, Shops oder Videos. Häufig finden sich dort auch die sogenannten Schlagzeilenboxen, die euch aktuelle Nachrichten anzeigen.

Die sehen so aus:

So sieht eine Schlagzeilenbox bei Google aus.

Zwar könnt ihr über die obigen Filter generell eure Suchergebnisse etwas anpassen, aber bevorzugte Quellen für eure generellen Ergebnisse könnt ihr bislang nirgends festhalten. Für die Schlagzeilenboxen ist das allerdings möglich, sodass ihr hier sogenannte „Bevorzugte Quellen“ auswählen könnt, die euch dann vermehrt angezeigt werden.

So könnt ihr beispielsweise uns oder unsere Schwesterseiten GameStar und GamePro dort festlegen und bekommt Ergebnisse dieser Seiten vorrangig ausgespielt. Die Einstellung betrifft allerdings nur die Schlagzeilenbox und nimmt keinen Einfluss auf die restlichen ausgegebenen Ergebnisse.

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So stellt ihr beispielsweise MeinMMO als bevorzugte Quelle ein:

Geht zunächst in die Google-Quelleneinstellungen

Gebt dann den Namen oder die URL der Seite an, der ihr vermehrt folgen wollt Beispielsweise: MeinMMO oder mein-mmo.de

Wird euch die Quelle dann unter dem Suchfeld angezeigt, setzt den Haken im Kästchen daneben

Alternativ könnt ihr auch bei einer beliebigen Schlagzeilenbox auf das Feld mit den Kästchen und dem Stern direkt neben dem Namen der Box klicken. Ihr benötigt dafür ein Google-Konto.

Und schon seid ihr fertig. Die ausgewählten Quellen werden euch nun häufiger bei euren Suchanfragen angezeigt und es gibt auch einen Extra-Bereich mit dem Namen „Aus deinen Quellen“, der der Schlagzeilenbox ähnelt.

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