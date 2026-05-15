Wie zufrieden seid ihr mit der MeinMMO Website? Nehmt jetzt an unserer großen Umfrage teil

Nachdem ihr jetzt etwa einen Monat Zeit hattet, das neue MeinMMO-Design auf euch wirken zu lassen, wollen wir jetzt von euch wissen, wie es euch gefällt.

Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie gespannt wir am 8. April vor unseren Monitoren saßen und eure Kommentare unter Leyas Ankündigungsartikel gelesen haben. Die neue Homepage war für uns ein Riesending. Und dank eures direkten Feedbacks konnten wir bereits viele Bugs und Kinderkrankheiten beseitigen, die eine so große Umstellung mit sich bringt.

Da wir aber auch wissen, dass eine neue Website ungefähr den gleichen Effekt hat, wie wenn der Haus- und Hofsupermarkt die Regale mal wieder umgeräumt hat, wollten wir euch noch ein wenig Eingewöhnungszeit geben, ehe wir fragen: Und, wie findet ihr es?

Diese Zeit ist nun verstrichen, weswegen wir euch jetzt ganz offiziellen und mit allem Umfrage-Tamtam nach eurer Meinung fragen.

Wie findet ihr die neue MeinMMO-Website? Hier könnt ihr uns eure Meinung sagen!

Je mehr und ausführlicheres Feedback ihr gebt, desto mehr hilft es uns, gemeinsam mit euch die beste und heimeligste Website überhaupt zu erschaffen. Daher freuen wir uns über langes Feedback oder auch noch weitere Gedanken zur neuen Website in den Kommentaren.