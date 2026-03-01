Wir stellen euch die größten Gaming-Reuen der MeinMMO vor – Welche Games hättet ihr gern früher gespielt?

Bei all der breiten Auswahl an Spielen, die seit Jahrzehnten Jahr für Jahr veröffentlicht werden, gibt es einige Games, bei denen man das Gefühl hat, sie leider zu spät gespielt zu haben. Auch in der Redaktion der MeinMMO gibt es Spieletitel, bei denen wir bereuen, sie nicht früher gespielt zu haben.

Man kennt es: Neben dem Job, Haushalt, Hobbys und der mehr oder weniger gründlichen Pflege von sozialen Kontakten haben viele Gamer nicht die Gelegenheit, allen Spielen nachzukommen, die man eigentlich mal testen wollte. Aus unterschiedlichen Gründen kann es dazu kommen, dass sie in der Prioritätenliste immer weiter nach hinten rutschen, bis sie beinah in Vergessenheit geraten.

So, aber auch aus anderen möglichen Gründen kann es wahrscheinlich dazu kommen, dass man ein Game für sich entdeckt, das einem das Gefühl gibt: „Mist. Wieso habe ich das nicht schon viel früher gespielt?“

Auch in der Redaktion der MeinMMO gibt es einige unterschiedliche Spiele, bei denen wir am liebsten die Zeit zurückdrehen wollen, um verschiedene Titel früher oder sogar ab Release mitverfolgt zu haben. Natürlich ist das nicht möglich, daher dürft ihr euch nun gerne unsere persönlichen Gaming-Reuen durchlesen.

Wenn ihr selbst Games habt, bei denen ihr ähnlich empfindet, teilt es uns gerne in den Kommentaren mit! Vielleicht könnt ihr die Meinung der einen oder anderen Person aus dem Team sogar selbst nachvollziehen.

MMORPGs

Unser MMO-Experte Karsten wünscht sich, ein Spiel nicht zu sehr vernachlässigt zu haben, und das wäre:

Herr der Ringe Online … Zu der Zeit kickte die WoW-Sucht einfach noch zu hart rein. Und es ist für mich einfach nicht gut genug gealtert, um es mal vernünftig „nachzuholen“.

Auch Redakteur Benedict hat das Gefühl, dass er zur falschen Zeit auf ein MMO aufmerksam wurde. Für ihn ist das nämlich:

Warhammer Online: Weil es jetzt tot ist. Ich hätte es gerne gespielt, als es das noch gab 😀 Damals war ich aber noch nicht so tief in Warhammer drin.

Redakteurin Jasmin ist einfach froh, lieber zu spät als gar nicht in ein MMO eingestiegen zu sein:

In meiner Jugend habe ich viel Zeit in MMORPGs gesteckt, sodass ich nicht jedes Spiel ausgiebig testen konnte. Es blieb meist nur Zeit, kurz in die MMORPGs reinzuschauen und zu selektieren, wobei Final Fantasy XIV leider den Kürzeren zog.

Als ich mit dem Spiel nach einigen Jahren doch begonnen habe, war bereits der 3. DLC Shadowbringers erschienen. Mein Kollege Alexander Mehrwald hatte sich schon zuvor in das Spiel verliebt und empfahl mir, dem MMORPG doch noch eine Chance zu geben. Da ich die Story von vorne bis hinten erleben wollte, entschied ich mich dazu, lange und intensive Sessions zu zocken. Für mich war es keine Option, die Story gegen Echtgeld zu überspringen, nur um zur aktuellen Erweiterung zu springen.

Durch das intensive Spielerlebnis bin ich komplett in die Story eingetaucht und quasi in einem Loch versunken. Das lag vor allem an den gut geschriebenen Charakteren, von denen sich Alisaie in mein Herz geschlichen hat. Hätte ich die Story gestreckt über mehrere Jahre erlebt, wäre das Erlebnis vermutlich nicht so intensiv gewesen. Deshalb bin ich froh, die Hydaelyn-Saga als Batzen durchgezockt zu haben. Ich erinnere mich auch heute noch gerne an die Zeit zurück.

Auch unsere Chefredakteurin Leya bereut es, bei einem MMO nicht schon früher ein Zuhause gefunden zu haben. Und das ist:

World of Warcraft. Ich bin in einem sehr kleinen Dorf aufgewachsen mit brutal schlechter Internetleitung. So richtig bin ich erst zu Online-Spielen gekommen, als ich schon erwachsen und ausgezogen war.

Ich liebe es zuzuhören, wenn Leute von ihren ersten Erfahrungen mit WoW erzählen, weil es immer noch ungewöhnlich war, online mit anderen zu spielen und zusammen da einen sozialen Kreis aufzubauen. Das hätte ich gerne von Anfang an mitgemacht und nicht erst, als es schon ein Standard war, MMOs zusammenzuspielen.

Auf der nächsten Seite geht es mit weiteren Online-Games weiter.