Gaming Service
0

Pokémon GO: Raids, legendäre Bosse und Raid-Stunden im Juni 2026

peekay Paul Kutzner Lesezeit < 1 Minuten
Pokemon GO Raids Juni 2026

Ihr wollt wissen, welche Raids und Bosse im Juni 2026 in Pokémon GO auf euch warten? MeinMMO hat die Antwort für euch.

Pokémon GO
Pokémon GO
Augmented Reality

Neuer Monat, neues Glück. So sieht es auch bei den Raids und Bossen in Pokémon GO aus. Der Juni wartet und bringt euch allerhand starke Bosse mit, die in Raids darauf warten, von euch besiegt und gefangen zu werden.

Wir haben euch zusammengefasst, in welchem Zeitraum ihr welche Bosse im Spiel findet.

Video starten
Pokémon GO Fest 2026 kommt mit Mewtu und Zeraora

Alle Raid-Stunden im Juni 2026

Jeden Mittwoch findet in der Zeit von 18:00 bis 19:00 Uhr eine Raid-Stunde statt. Dabei erscheint der Boss des Events in einer Vielzahl von Arenen. Ihr habt hier also eine gute Chance, um sowohl ein Monster mit guten IV-Werten, als auch die Shiny-Variante zu erhalten. Pokémon, die auch als Shiny erscheinen können, sind mit einem * markiert.

DatumBoss
3. JuniReshiram*
10. JuniZekrom*
17. JuniNecrozma*
24. JuniKaguron (südliche Hemisphäre)* sowie Katagami (nördliche Hemisphäre)*

Alle Raid-Bosse im Juni 2026

DatumBoss
Wochenenden im Juni5-Sterne-Crypto-Raids mit Crypto-Dialga*
Konter gegen Dialga
3. – 9. Juni5-Sterne-Raids mit Reshiram*
Konter gegen Reshiram
3. – 9. JuniMega-Raids mit Mega-Ohrdoch*
Konter gegen Mega-Ohrdoch
10. – 16. Juni5-Sterne-Raids mit Zekrom*
Konter gegen Zekrom
10. – 16. JuniMega-Raids mit Mega-Schlapor
Konter gegen Mega-Schlapor
17. – 23. Juni5-Sterne-Raids mit Necrozma*
Konter gegen Necrozma
17. – 23. JuniMega-Raids mit Mega-Scherox*
Konter gegen Mega-Scherox
24. – 30. Juni5-Sterne-Raids mit Kaguron (südliche Hemisphäre)* sowie Katagami (nördliche Hemisphäre)*
Konter gegen Kaguron
Konter gegen Katagami
24. – 30. JuniMega-Raids mit Mega-Tauboss*
Konter gegen Mega-Tauboss
Mehr zum Thema
Pokémon GO bestätigt Leak: Den nächsten Community Day solltet ihr nicht verpassen
von Max Handwerk
Pokémon GO bestätigt Leak: Den nächsten Community Day solltet ihr nicht verpassen
Ein „mickriges“ Hornliu verteidigt 77.280 Stunden lang eine Arena in Pokémon GO, nach 9 Jahren kehrt es zurück
von Caroline Fuller
Ein „mickriges“ Hornliu verteidigt 77.280 Stunden lang eine Arena in Pokémon GO, nach 9 Jahren kehrt es zurück
Ein Trainer fliegt für Pokémon GO 9.600 Kilometer um die Welt, um ein besonderes Shiny zu fangen
von Caroline Fuller
Ein Trainer fliegt für Pokémon GO 9.600 Kilometer um die Welt, um ein besonderes Shiny zu fangen

Freut ihr euch auf einen Boss besonders? Teilt es uns gerne in den Kommentaren mit. Neben den Raids und Raid-Stunden gibt es noch weitere Inhalte, die im Juni auf euch warten. Dazu gehören noch einige Events und natürlich die Dyna-Bosse: alle Inhalte im Juni 2026 in Pokémon GO.

Bitte lies unsere Kommentarregeln, bevor du kommentierst.

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
0
Sag uns Deine Meinungx