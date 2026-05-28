Pokémon GO: Raids, legendäre Bosse und Raid-Stunden im Juni 2026

Ihr wollt wissen, welche Raids und Bosse im Juni 2026 in Pokémon GO auf euch warten? MeinMMO hat die Antwort für euch.

Neuer Monat, neues Glück. So sieht es auch bei den Raids und Bossen in Pokémon GO aus. Der Juni wartet und bringt euch allerhand starke Bosse mit, die in Raids darauf warten, von euch besiegt und gefangen zu werden.

Wir haben euch zusammengefasst, in welchem Zeitraum ihr welche Bosse im Spiel findet.

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Alle Raid-Stunden im Juni 2026

Jeden Mittwoch findet in der Zeit von 18:00 bis 19:00 Uhr eine Raid-Stunde statt. Dabei erscheint der Boss des Events in einer Vielzahl von Arenen. Ihr habt hier also eine gute Chance, um sowohl ein Monster mit guten IV-Werten, als auch die Shiny-Variante zu erhalten. Pokémon, die auch als Shiny erscheinen können, sind mit einem * markiert.

Datum Boss 3. Juni Reshiram* 10. Juni Zekrom* 17. Juni Necrozma* 24. Juni Kaguron (südliche Hemisphäre)* sowie Katagami (nördliche Hemisphäre)*

Alle Raid-Bosse im Juni 2026

Freut ihr euch auf einen Boss besonders? Teilt es uns gerne in den Kommentaren mit. Neben den Raids und Raid-Stunden gibt es noch weitere Inhalte, die im Juni auf euch warten. Dazu gehören noch einige Events und natürlich die Dyna-Bosse: alle Inhalte im Juni 2026 in Pokémon GO.