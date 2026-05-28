Warum dieses 90Hz-Tablet von Samsung zum Hammerpreis der No-Brainer für Gamer ist

Der Gaming-PC ist endlich im verdienten Feierabend-Modus, die Konsole kühlt ab, aber so ganz wollt ihr den digitalen Stecker noch nicht ziehen. Irgendwas muss noch gezockt oder geguckt werden. Aber für den Lieblings-Streamer auf Twitch im Bett oder eine entspannte Runde Teamfight Tactics auf der Couch ist das Smartphone-Display auf Dauer dann doch einfach zu klein und obendrein anstrengend für die Augen.

Dieses starke Tablet gibt's zum Top-Preis!

Zum Deal

Genau hier kommt euer neuer “Second Screen” ins Spiel: MediaMarkt haut dazu gerade das Samsung Galaxy Tab A11+ mit 11-Zoll-Display und 90 Hz für starke 189,00 Euro raus. Das sind massive 42 % Rabatt auf die UVP und für ein Tablet vom Android-Marktführer Samsung wirklich ein Schnäppchen!

Noch mehr starke Deals

Bevor wir uns dieses Angebot im Detail ansehen, gibt’s hier weitere starke Deals:

Starkes Android-Tablet für unter 200 Euro! Das Sind die Features

Damit ihr auch genau wisst, was für ein starkes Gerät ihr euch für diesen Hammerpreis zulegt, stellen wir hier die wichtigsten Features des Samsung Galaxy Tab A11+ vor.

90 Hz auf 11 Zoll: Euer Upgrade für Augen und Daumen

Das Herzstück des Galaxy Tab A11+ ist das großzügige 11-Zoll-Display mit WUXGA-Auflösung (1.920 x 1.200 Pixel). Doch das eigentliche Schmankerl für euch als Gamer ist die Bildwiederholrate von 90 Hz. Während sich Standard-Tablets in dieser Preisklasse oft noch mit ruckeligen 60 Hz quälen, scrollt ihr hier flüssig durch eure Feeds, Foren und Inventare. Auch Mobile-Games profitieren enorm von der flüssigeren Darstellung. Es fühlt sich einfach hochwertiger an, als man es bei einem Gerät für unter 200-Euro erwarten würde.

Hier bekommt ihr ein Top-Tablet für einen absoluten Hammerpreis!

Power für die Couch-Session: Octa-Core und Dauerläufer-Akku

Damit die Streams und Spiele nicht auf halber Strecke abbrechen, arbeitet im Inneren ein MediaTek MT8775 Octa-Core-Prozessor gepaart mit ordentlichen 6 GB Arbeitsspeicher. Das ist absolut ausreichend, um flüssig zwischen Twitch, Discord und dem Browser hin- und herzuspringen.

Richtig stark ist zudem der Akku: Mit 7.040 mAh Kapazität liefert das Tablet laut Hersteller genug Saft für bis zu 15 Stunden ununterbrochene Videowiedergabe. Wenn ihr also viel unterwegs seid, ist das ein großer Vorteil! Und falls ihr doch mal schnell aufladen müsst, ist das Tab dank 25-Watt-Schnellladefunktion zügig wieder einsatzbereit.

Massig Platz für Spiele und satter Sound auf die Ohren

Nichts ist nerviger, als vor dem Download eines neuen Spiels erst mühsam Speicherplatz freischaufeln zu müssen. Mit den integrierten 128 GB Speicher habt ihr hier eine solide Basis für etliche Apps und Serien-Downloads für unterwegs.

Heutrzutage eine Seltenheit: Anders als bei teuren Premium-Tablets oder den meisten Smartphones könnt ihr den Speicher hier via microSD-Karte günstig auf bis zu 2 TB erweitern! Abgerundet wird das Entertainment-Paket obendrein durch die Dolby Atmos-Stereolautsprecher. Das Galaxy Tab A11+ liefert euch so auch ohne Kopfhörer einen immersiven Klang, der gerade bei einem Tablet so eine Seltenheit ist.

Wenn ihr also ein (neues) Tablet mit großzügigen Ausmaßen sucht und kein Vermögen ausgeben möchtet, dann ist das Samsung Galaxy Tab A11+ genau richtig für euch! Schlagt zu, solange MediaMarkt diesen Deal noch hält!

Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision – ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.