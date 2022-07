Pokémon GO: Mega-Tauboss besiegen – Die 20 besten Konter im Raid-Guide

In diesem Raid-Guide findet ihr die besten Konter gegen Mega-Tauboss in Pokémon GO. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche Movesets ihr am besten verwenden solltet, um es schnellstmöglich zu besiegen.

Was ist Mega-Tauboss für ein Pokémon? Bei Mega-Tauboss handelt es sich um die temporäre Weiterentwicklung von Tauboss. Das Pokémon stammt aus der ersten Spiele-Generation und gehört zu den Typen Normal und Flug.

Nun könnt ihr der Mega-Entwicklung wieder in den Mega-Raids begegnen. Nachfolgend haben wir euch die 20 besten Konter gegen Mega-Tauboss zusammengefasst.

Mega-Tauboss im Raid besiegen – Mit diesen Kontern

Crypto-Elevoltek mit Donnerschock und Stromstoß Crypto-Magnezone mit Funkensprung und Stromstoß Mega-Voltenso mit Donnerzahn und Stromstoß Crypto-Raikou mit Voltwechsel und Stromstoß Crypto-Zapdos mit Donnerschock und Donnerblitz Mega-Aerodactyl mit Steinwurf und Steinhagel Rameidon mit Katapult und Steinhagel Crypto-Mamutel mit Pulverschnee und Lawine Zekrom mit Ladestrahl und Stromstoß Crypto-Despotar mit Katapult und Steinkante Voltolos (Tiergeistform) mit Voltwechsel und Donnerblitz Crypto-Voltenso mit Donnerzahn und Stromstoß Mega-Ampharos mit Voltwechsel und Blitzkanone Rihornior mit Katapult und Felswerfer Raikou mit Donnerschock und Stromstoß Crypto-Mewtu mit Konfusion und Eisstrahl Crypto-Aerodactyl mit Steinwurf und Steinhagel Terrakium mit Katapult und Steinhagel Elevoltek mit Donnerschock und Stromstoß Crypto-Amoroso mit Steinwurf und Steinhagel

Schwächen von Mega-Tauboss: Da Mega-Tauboss zu den Typen Normal und Flug gehört, hat es eine Schwäche gegen die Angriffe der Typen Gestein, Elektro und Eis. Diese solltet ihr daher im Kampf nutzen.

Gibt es Shiny-Tauboss? Ja, mit etwas Glück könnt ihr nach dem Raid einem schillernden Tauboss begegnen. Ihr erkennt es an seinem gold-gelben Körper.

Tauboss normal (links) und als Shiny (rechts)

Wie viele Trainer braucht man? Mega-Tauboss kann bereits zu zweit geschafft werden, wenn ihr ein hohes Trainer-Level habt und die besten Konter nutzt. Wir empfehlen euch jedoch, noch den einen oder anderen Trainer mehr mitzubringen.