Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde bringt Digda und Entwicklungs-Bonus

In Pokémon GO steht die Rampenlicht-Stunde mit Digda und Alola-Digda an. Alles zu Start, Inhalt, Boni des Events.

Was ist das für ein Event? Die Rampenlicht-Stunde findet immer einmal in der Woche statt, am Dienstag. Hier trefft ihr stets ein wöchentlich wechselndes Pokémon an, das für 60 Minuten in den Fokus rückt. Das taucht dann schlichtweg überall in der Wildnis auf.

Obendrauf gibt es dann immer einen Bonus, der die Stunde noch etwas attraktiver macht.

Was bringt die Rampenlicht-Stunde am 22. Juli 2024? Der Star ist Digda, das Boden-Pokémon aus der ersten Genereration. Es kann sich zu Digdri weiterentwickeln.

Allerdings ist auch seine Alola-Form mit an Bord. Alola-Digda stammt aus der siebten Pokémon-Generation und hat zusätzlich den Stahl-Typen im Gepäck. Es entwickelt sich zu Alola-Digdri.

Rampenlicht-Stunde am 23. Juli – Start und Boni

Wann startet die Rampenlicht-Stunde? Am 23. Juli 2024, um 18:00 Uhr. Um 19:00 Uhr ist dann wieder Schluss.

Welches Bonus ist aktiv? Ihr erhaltet doppelte EP beim Entwickeln eurer Pokémon. Das muss nicht Digda sein, der Bonus gilt für jedes eurer Monster. Sucht also am besten vorher schonmal raus, welche Monster ihr entwickeln möchtet. Alternativ gibt es auch einfach den „Kann sich entwickeln“-Filter für eure Pokémon-Sammlung, der anzeigt, welche Monster ihr entwickeln könntet.

Kann man Shiny Digda fangen? Ja, Digda ist als Shiny verfügbar, in beiden Formen. Es gibt keine erhöhte Shiny-Chance, aber durch die hohe Anzahl an Spawns könnt ihr euer Glück versuchen.

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde? Digda, seine Entwicklung sowie die Alola-Formen eignen sich leider eher weniger als Angreifer. Das gilt sowohl in der PvP-Liga als auch in Sachen Raids. Hier können eher Sammler losziehen, denen die Pokémon noch fehlen. Der Bonus ist nicht übel, wenn man noch EP zum Leveln braucht. Eine gute Gelegenheit, um beispielsweise eure gesammelten Monster vom letzten GO Fest zu entwickeln. Und wenn ihr wissen wollt, was als Nächstes ansteht: Hier ist der Überblick aller Events in Pokémon GO im Juli 2024.