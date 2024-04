Pokémon GO: Spezialforschung zum Community Day – Lohnt sich das 1-Euro-Ticket?

Zu den Community Days in Pokémon GO könnt ihr euch jeden Monat ein Event-Ticket kaufen, das euch eine Spezialforschung bringt. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche Aufgaben und Belohnungen dahinter stecken und ob sich der Ticket-Kauf überhaupt lohnt.

Um welche Forschung geht es? Jeden Monat findet in Pokémon GO ein Community Day statt, bei dem ein zuvor festgelegtes Pokémon im Mittelpunkt steht und von verschiedenen Boni begleitet wird. Dabei habt ihr auch die Möglichkeit, euch ein kostenpflichtiges Event-Ticket zu kaufen, welches euch wiederum eine Spezialforschung rund um das Community Day-Pokémon bringt.

Welche Aufgaben und Belohnungen euch im Allgemeinen bei dieser Art von Forschung erwarten, ob sich der Kauf lohnt und welche Inhalte die aktuellste Forschung für euch bereithält, haben wir nachfolgend für euch zusammengefasst.

Mögliche Inhalte der Spezialforschung im Überblick

Alle Aufgaben & Belohnungen: Die Spezialforschung zum Community Day besteht jeden Monat aus insgesamt 4 Tafeln mit je 3 Aufgaben, mit Ausnahme der letzten Seite. Diese ist immer bereits gelöst, weshalb ihr dort nur noch die Belohnungen einsammeln müsst.

In den letzten Monaten sind die Aufgaben und Belohnungen weitestgehend gleich geblieben. Lediglich bei Pokémon mit nur einer Entwicklungsstufe gab es entsprechende Anpassungen bei den Quests. Aus diesem Grund ist davon auszugehen, dass euch auch zukünftig folgende Aufgaben und Belohnungen erwarten:

Spezialforschung zum Community Day – Aufgaben & Belohnungen 1/4

Aufgaben Belohnungen Lande 5 gute Würfe 15 Pokébälle Fange 15 Exemplare des C-Day-Pokémon 1x Begegnung mit dem C-Day-Pokémon Mache 10 Power-Ups bei Pokémon 20 Bonbons des C-Day-Pokémon

Stufenbelohnung: Habt ihr die Aufgaben dieser Tafel abgeschlossen, dann erhaltet ihr außerdem folgende Belohnungen: 3.000 Sternenstaub, einen Rauch sowie eine Begegnung mit dem Community Day-Pokémon.

Spezialforschung zum Community Day – Aufgaben & Belohnungen 2/4

Aufgaben Belohnungen Verschicke 10 Pokémon 10 Sananabeeren oder

10 Himmihbeeren Fange 15 Exemplare des C-Day-Pokémon 1x Begegnung mit dem C-Day-Pokémon Entwickle 3 Exemplare oder

Entwickle 1 Exemplar

des C-Day-Pokémon 30 Bonbons des C-Day-Pokémon

Stufenbelohnung: Habt ihr die Aufgaben dieser Tafel abgeschlossen, dann erhaltet ihr außerdem 4.500 EP, eine Begegnung mit dem Community Day-Pokémon sowie eines der folgenden Items: Glücks-Ei, Brutmaschine, Sternenstück oder Lockmodul.

Wie ihr in der Tabelle sehen könnt, kann sich die letzte Aufgabe dieser Tafel verändern. Das lag in der Vergangenheit dann vor, wenn das Community Day-Pokémon nur eine Weiterentwicklung besaß.

Spezialforschung zum Community Day – Aufgaben & Belohnungen 3/4

Aufgaben Belohnungen Lande 3 großartige Curveball-Würfe 15 Superbälle Fange 15 Exemplare des jeweiligen C-Day-Pokémon 1x Begegnung mit dem C-Day-Pokémon Entwickle die erste Weiterentwicklung des jeweiligen C-Day-Pokémon oder

Entwickle 3 Exemplare des C-Day-Pokémon oder

Entwickle 1 Exemplar des C-Day-Pokémon 50 Bonbons des C-Day-Pokémon

Stufenbelohnung: Habt ihr die Aufgaben dieser Tafel abgeschlossen, dann erhaltet ihr außerdem folgende Belohnungen: 4.500 Sternenstaub, ein Rocket-Radar sowie eine Begegnung mit der ersten Weiterentwicklung des Community Day-Pokémon.

Auch auf dieser Tafel kann sich die letzte Aufgabe verändern. Das war in der Vergangenheit ebenfalls dann der Fall, wenn das Community Day-Pokémon nur eine Weiterentwicklung besaß.

Spezialforschung zum Community Day – Aufgaben & Belohnungen 4/4

Aufgaben Belohnungen Bereits erledigt! 15 Hyperbälle Bereits erledigt! 1x Begegnung mit dem C-Day-Pokémon Bereits erledigt! 2 silberne Sananabeeren

Stufenbelohnung: Habt ihr die Aufgaben dieser Tafel abgeschlossen, dann erhaltet ihr außerdem folgende Belohnungen: 5.500 EP, 3 Sonderbonbons sowie eine Begegnung mit der letzten Weiterentwicklung des Community Day-Pokémon.

Gibt es C-Days, bei denen diese Inhalte verändert sind? Ja. Die Spezialforschung zum großen Community Day im Dezember beinhaltet andere Aufgaben und Belohnungen. Und auch beim Community Day Classic kann es hin und wieder zu anderen Inhalten kommen. So könnt ihr je nach Monster dort beispielsweise auch Entwicklungs-Items oder Mega-Energie erhalten.

Lohnt sich das Community Day-Ticket?

Das müsst ihr wissen: Wie ihr in unserer allgemeinen Übersicht zu den Aufgaben und Belohnungen des Community Day-Tickets sehen könnt, erhaltet ihr eine ganze Reihe verschiedener Items. Würdet ihr euch diese im Ingame-Shop kaufen, dann wären sie deutlich teurer, als der Ticket-Preis. So sind euch neben 45 verschiedenen Bällen, 12 Beeren und 3 Sonderbonbons folgende Items sicher:

ein Rauch, der im Ingame Shop 40 Münzen kostet, also etwa 0,40 Euro

ein Rocket-Radar, welches einen Wert von 200 Münzen hat, was circa 2,00 Euro entspricht

sowie eines der folgenden Items: Glücks-Ei mit einem Wert von 80 Münzen (0,80 Euro) Sternenstück mit einem Wert von 100 Münzen (1,00 Euro) Lockmodul mit einem Wert von 100 Münzen (1,00 Euro) Brutmaschine mit einem Wert von 150 Münzen (1,50 Euro)



Darüber hinaus bringt euch das Ticket auch noch insgesamt 7.500 Sternenstaub, 10.000 EP, 100 Bonbons des jeweiligen C-Day-Pokémon sowie 8 Begegnungen mit dem Community Day-Pokémon und seinen Weiterentwicklungen. Dabei können sich besonders die Begegnungen zusätzlich lohnen, da Monster aus der Forschung in der Regel etwas stärker sind, als die meisten Exemplare in der Wildnis.

Wer sollte das Ticket kaufen? Das Ticket lohnt sich damit vor allem für Trainer, die sich die Items sowieso kaufen wollten oder auf ein starkes Exemplar aus der Forschung hoffen. Wer die Items nicht benötigt, kann den Community Day aber auch ohne Ticket spielen.

Wo kann man das Ticket kaufen? Das Ticket findet ihr ein paar Tage vor dem jeweiligen Community Day im Ingame-Shop für etwa 1 Euro. Alternativ könnt ihr es mit weiteren Items auch im Rahmen der Community Day-Hyperbox im Webshop von Pokémon GO für 5,99 Euro erwerben.

Spezialforschung zum Community Day April mit Knofensa

Um welchen Community Day geht es? Am 20. April 2024 läuft in der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr in Pokémon GO der nächste Community Day mit Knofensa. Dieser wird ebenfalls ein kostenpflichtiges Event-Ticket mit einer Spezialforschung zur Verfügung stellen. Sobald die genauen Inhalte der Forschung bekannt sind, werden wir sie an dieser Stelle für euch ergänzen.

Wie gefallen euch die Inhalte der monatlichen Spezialforschungen zum Community Day? Kauft ihr sie euch regelmäßig? Oder spielt ihr lieber ohne Event-Ticket? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In den Community Days lassen sich regelmäßige starke Pokémon finden. Haltet deshalb dort nach den besten Angreifen in Pokémon GO Ausschau.