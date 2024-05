In Manor Lords werden Spieler zu schnell reich, macht das halbe Spiel überflüssig – Chef reagiert zu hart, rudert zurück

Nach aktuellem Stand ist Option B der deutliche Vorreiter mit 18.544 Stimmen, während A (3.194) und C (585) deutlich hinten liegen. Auf Xwurde dementsprechend auch angekündigt, dass der Patch unter anderem die Handelsmechanik nochmal anpassen wird (via X.com ).

Auf Discord erklärt der Entwickler: Die neue Mechanik sehe vor, dass der Preis sinkt, wenn man bestimmte Arten von Gütern in zu großen Mengen verkauft. Auf Sicht kommt da also weniger Geld rein.

So reagierte Manor Lords: Der Entwickler des Spiels, Greg Styczen, der unter dem Namen „Slavic Magic” auftritt und auch mit diesem Titel auf Discord mit der Community interagiert, nahm eine schnelle Lösung vor – obwohl der Entwickler solche „Handelsstädte“ nach eigener Aussage durchaus vorgesehen hatte (via Twitter ).

