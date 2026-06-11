Spieler fragt sich, wie Rockstar chaotische Exploits in GTA 6 verhindern soll, die Community sagt: gar nicht

Anhand eines Clips aus GTA 5 fragt sich ein Spiele-Veteran, wie die Art des gezeigten Inhalts in GTA 6 verhindert werden soll. Die Community hat eine ganz deutliche Meinung.

Was zeigt der Clip? In dem Clip, der vom Spieler AZKelly26 auf Reddit geteilt wurde, sieht man einen Bus in GTA 5, wie er so auf einer Highway-Brücke platziert ist, dass der kommende Verkehr wie auf einer Schiene den Abhang hinunterstürzt. Diese fallen und explodieren im Sekundentakt.

Der Spieler, der nach eigener Aussage GTA 4 und 5 mehrere Male durchgespielt hat, fragt sich, wie GTA 6 mit solchen „Exploits oder unbeabsichtigten Mechaniken“ umgehen soll, da er als storyorientierter Spieler derartige Möglichkeiten als immersionsbrechend empfindet. Vor allem im Bezug auf den schienenartigen Verkehr und die Reaktionen von NPCs und Verkehrsteilnehmern.

Hier seht ihr den besagten Clip:

Es bleibt alles so, wie es hier ist!

Was sagt die Community zu dieser Anmerkung des Spielers? Die Community hat dazu eine schlichte, aber auch recht einheitliche Meinung, was GTA 6 anders machen sollte: Nämlich gar nichts.

„So etwas macht einen großen Teil des Spaßes an GTA aus“, schreibt Historical_Leg5998 unter dem Redditpost. Was stattdessen jedoch dafür umso besser laufen muss, ist die Physik: „Anstatt die Immersion zu stören, demonstriert dies vielmehr die äußerst realistischen Physik-Engines, über die diese Spiele verfügen.“

Einen weiteren, einfacheren Grund, der in dem Thread die meisten Upvotes erhielt, nennt xylvnking: „Das sollte drinbleiben, weil es lustig ist.“

Video starten Rockstar Games präsentiert GTA 6 im zweiten Trailer Autoplay

Das sagt MeinMMO-Redakteurin Caro dazu: Für mich war GTA, in meinem Fall GTA 5, einfach eines der ersten Spiele, das mir zeigte: Hier kannst du Dinge tun, die eigentlich absurd klingen, aber doch irgendwie funktionieren.

Ich würde diese Momente weniger als „Exploits“ einordnen, da man nicht viel erhält als potenzielle Sterne auf der Fahndungsskala.

Derartige Situationen sind eher ein Ausreizen dessen, was in GTA machbar ist. Als jemand, der Immersionsstörer auch eher lästig findet, muss man diese Möglichkeit nicht nutzen – witzig ist es trotzdem.

Würde GTA 6 auf solche Mechaniken verzichten, wäre es deutlich weniger authentisch als seine Vorgänger. Wenn man jedoch die Immersions-Liebhaber und Chaos-Fans gemeinsam abholen will, könnte man die Reaktionen von NPCs, den News im Radio oder der Furcht von anderen Autofahrern noch mehr polieren.

Wie findet ihr derartige Szenen aus der GTA-Reihe? Wollt ihr, dass Rockstar diese mehr verhindert oder noch eine Schippe drauflegt?

Rockstar und GTA 6 sollten sich vielleicht eher um etwas anderes Sorgen machen, denn zwei Kandidaten haben sich in den Kampf um den November eingemischt: GTA 6 verdrängt fast alle Spiele aus dem November, aber ausgerechnet Godzilla und Barbie stellen sich dem Giganten