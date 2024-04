Ein Spieler von Manor Lords hat eine so epische Schlacht geführt, dass er dazu einen Wikipedia-Eintrag schrieb

In dem Steam-Hit Manor Lords baut ihr ein mittelalterliches Dorf und verteidigt es in strategischen Schlachten. Das kann schon mal so episch sein, dass ein eigener Wikipedia-Eintrag angebracht erscheint.

Was ist Manor Lords? Manor Lords ist ein mittelalterliches Aufbauspiel, das mit über 150.000 Spielern auf Steam gestartet ist. Mit 88 % positiven Bewertungen wird es anscheinend den Erwartungen vieler Spieler gerecht und auch der deutsche Strategiespiel-Experte Maurice Weber findet lobende Worte für Manor Lords.

Der Titel von Solo-Entwickler Slavic Magic begeistert seine Spieler mit detailliertem Städtebau und einer für das Genre durchaus beeindruckenden Grafik. Doch nicht nur der Bau des eigenen Mittelalterdorfes kommt bei den Spielern gut an. Auch die Schlachten können anscheinend so begeistern, dass manch einer sogar Wikipedia-Artikel schreibt.

Was hat es mit dem Wikipedia-Artikel auf sich? Der Spieler „Galaxy661“ hat auf Reddit berichtet, dass er in Manor Lords eine „epische Schlacht“ geführt habe. Sein Dorf sei von einer Gruppe Banditen angegriffen worden, doch während des Angriffes seien lediglich 5 Wachen in dem Dorf gewesen, die sich 54 Banditen gegenübersahen.

Der Spieler hat sich dann zu einem taktischen Manöver entschieden.

Er hat die 5 Wachen genutzt, um die angreifenden Banditen in zwei Gruppen zu teilen – eine mit 36 Kämpfern, die zweite mit 18.

Die 36 Mann starke Gruppe lockte er dann mit den 5 Wachen vom Dorf weg und gewann Zeit, damit eine unterstützende Miliz zu Hilfe eilen konnte.

Die Milz kam mit 26 Soldaten und besiegte die von der anderen Gruppe getrennten 18 Banditen.

Anschließend folgte die Milz den 5 Wachen, die sich tapfer gegen 36 Banditen behaupteten.

Als die Miliz ankam, waren 4 der 5 Wachen tot, doch die vom Kampf ausgelaugten Banditen hatten anschließend keine Chance gegen die Miliz und verloren die Schlacht

Während der Spieler 4 Wachen und 5 Miliz-Soldaten verlor, wurden 30 Banditen getötet, 15 verwundet und 3 gefangengenommen.

Im Anschluss an den Kampf erstellte Galaxy661 einen mittlerweile gelöschten Wikipedia-Eintrag zu seiner Schlacht und postete einen Screenshot der Seite auf Reddit.

In einem Kommentar schrieb er zudem: „Es war zwar nur eine normale Banditen-Begegnung, doch es war zu episch, um nicht etwas Story hinzuzufügen“, und so gab er der Schlacht den Namen „2nd Battle of Firewood Pass“.

Spieler würde seinen tapferen Wachen gerne gedenken: Dass der Wikipedia-Artikel schnell von der Moderation der Webseite gelöscht wurde, ist natürlich offensichtlich. Galaxy661 würde trotzdem gerne seinen tapferen Wachen gedenken. Schließlich haben sich 5 Wachen tapfer gegen 36 Angreifer behauptet und die nötige Zeit verschafft, damit Verstärkung nachrücken kann.

Galaxy661 schlägt deshalb vor, Statuen oder Monumente dem Aufbauspiel hinzuzufügen. Sie sollen nur kosmetisch sein, aber besondere Ereignisse widerspiegeln, die das eigene Dorf erlebt hat – wie einen harten Winter, eine besonders gute Ernte oder eben eine brutale Schlacht.

