Rachsüchtiger WoW-Fan macht in nur 3 Stunden ein 2 Jahre altes Unrecht gut, obwohl Blizzard ihn zweimal nerfte

Ihm kam seinerzeit jedoch der Streamer Naowh zuvor, der es mit einem Exploit – der stark an LMGD1 jetzige Strategie erinnerte – geschafft hatte, zuerst Stufe 80 zu erreichen. Damals griffen die Blizzard-Entwickler nicht ein, um die unerlaubte Ausnutzung der Spielmechanik zu unterbinden. Mehr dazu lest ihr hier: World First! Erster Spieler wird Level 80 in WotLK Classic – Nutzt uralten Exploit aus

Was war das für ein Unrecht vor zwei Jahren? Während des Streams auf Twitch erklärte LMGD1, dass er für den Level-Race in WotLK Classic sogar noch sehr viel mehr Aufwand betrieben hatte, um als erster Spieler überhaupt die Stufe 80 zu erreichen.

Doch beobachteten die Entwickler jetzt offensichtlich die Aktionen von LMGD1. Denn auch die neuen Widersacher gaben nach einiger Zeit keine Erfahrungspunkte mehr. Also ging es weiter nach Tiefenheim, wo er zwar nicht mehr ganz so effizient leveln konnte (sechs Millionen XP pro Stunde), aber dafür wurde er dort nicht mehr von den Entwicklern torpediert.

Für World of Warcraft ist am 21. Mai 2024 die Classic-Erweiterung von Cataclysm erschienen. Nach nur drei Stunden hatte der erste Held bereits die neue Maximalstufe 85 erreicht. Hinter diesem Rekord steht eine bemerkenswerte Rache-Story.

