World First! Erster Spieler wird Level 80 in WotLK Classic – Nutzt uralten Exploit aus

Mit einem Exploit ist der erste Spieler in WoW Wrath of the Lich King Classic bereits Stufe 80 geworden und hat sich den Erfolg gesichert.

Schneller als gedacht hat sich der erste Spieler in Wrath of the Lich King Classic den begehrten Erfolg „World First Level 80“ gesichert. Der Streamer Naowh spielte vorher vornehmlich Retail, wollte aber beim Rennen um den ersten Charakter auf Stufe 80 mitmischen. Das ist ihm nach weniger als 9 Stunden gelungen, wie man in diesem Stream-Ausschnitt sehen kann:

Umstritten ist allerdings, wie er sein Ziel erreicht hat. Denn er hat eine Spielmechanik ausgenutzt, die von einigen als Bug oder Exploit betrachtet wird. Daher ist umstritten, ob ihm der Titel als „World First“ wirklich zusteht.

Was ist das für ein Exploit? Bei dem Exploit geht es grundsätzlich darum, dass man durch das Töten von Mobs Erfahrungspunkte bekommen. Naowh hat einen Feind gefunden, der einen permanenten Strom an Zombies erscheinen lässt. Die Zombies verschwinden in der Regel nach wenigen Sekunden, wenn neue gerufen werden. Der Trick – oder Exploit – an dieser Sache ist, dass das Verschwinden der Zombies als „töten“ zählt, wenn ein Spieler sie rechtzeitig attackiert und ihnen Schaden zufügt. Jedes Mal, wenn ein Zombie also despawnt aber zuvor attackiert wurde, gibt es die vollen Erfahrungspunkte dafür, als wäre das ein ganz normaler Feind gewesen.

Gleichzeitig befindet sich Naowh dabei in einer Gruppe mit anderen Spielern, die allerdings alle tot sind. Dadurch profitiert er von einem kleinen Prozentsatz an Bonus-Erfahrung, den es eigentlich für das Gruppenspiel gibt. Da alle anderen Charaktere aber tot sind, erhält nur sein Charakter den Bonus.

Warum ist das ein Exploit? Normalerweise geben herbeigerufene Kreaturen von anderen Monstern, sogenannte „Minions“, keine Erfahrungspunkte. Bei dieser Kreatur im Speziellen scheint das allerdings nicht der Fall zu sein, sodass Naowh jedes Mal Erfahrungspunkte bekommt, wenn einer der Zombies stirbt. Das sorgt für einen steten Strom an Zombies und damit einen permanenten Fluss an Erfahrungspunkten, die Naowh recht zügig zum Maximallevel gebracht haben. Das war vielleicht nicht die interessanteste Art des Levelns, aber durchaus eine effiziente.

Hat Naowh keine Angst vor einem Bann? Naowh scheint vollkommen bewusst zu sein, dass er für die Ausnutzung dieses Exploits eine Strafe bekommen kann, wie etwa eine temporäre Account-Sperre oder Naowh sieht der ganzen Sache übrigens relativ gelassen entgegen. Er hält es durchaus für möglich, dass Blizzard ihm das Achievement wieder aberkennt. Dazu meinte er dann:

Entweder bin ich der World First Level 80 in WotLK Classic oder der World First Level 80, dem der Erfolg wieder weggenommen wurde.

Was haltet ihr davon? Eine kluge Ausnutzung einer Spielmechanik, die Blizzard übersehen hat? Oder klares „Cheaten“, das sofort geahndet werden sollte?