Alle neuen Dungeons in WoW WotLK Classic mit Eingang und Levelanforderung

Mit Wrath of the Lich King kamen stolze 10 neue Dungeons nach WoW Classic und später werden noch mehr nachgereicht. MeinMMO verrät euch, wo ihr die Instanzen betreten könnt und welche Stufe ihr dazu erreicht haben solltet.

Dungeons sind eine hervorragende Möglichkeit, um schnell Erfahrung und Loot abzugreifen. Mit dem riesigen Andrang auf WotLK Classic schon direkt zu Release, solltet ihr überall schnell Gruppen finden können, um die Instanzen zu meistern.

Da WotLK Classic keinen Dungeon Finder hat, wie es in der früheren Version der Fall war, müsst ihr zu allen Dungeons in der neuen Erweiterung selbst anreisen. Die Eingänge der Dungeons sind in ganz Nordend verteilt.

Wir sortieren sie für euch nach der benötigten Stufe. Bedenkt, dass es sich dabei um die Minimalanforderung handelt, bei der ihr ziemlich an den Dungeons zu knabbern haben werdet. Die empfohlene Stufe liegt leicht darüber.

Burg Utgarde (ab Stufe 67, empfohlen: 70-72)

Der vermutlich erste Dungeon, den ihr in WotLK spielen werdet, ist Burg Utgarde. Der Dungeon ist bevölkert von feindseligen Vrykul, die ihr aus ihrer Festung vertreiben sollt.

Wo ist der Eingang? Ihr findet Burg Utgarde im gleichnamigen Bereich zentral im Heulenden Fjord. Hier erfahrt ihr, wie ihr zum Heulenden Fjord und zur Boreanischen Tundra gelangt.

Der Nexus (ab Stufe 67, empfohlen: 71-73)

Der Nexus ist wahrscheinlich eure erste Instanz, wenn ihr in der Boreanischen Tundra startet. Der Weg dorthin ist aber etwas beschwerlicher als bei Burg Utgarde.

Wo ist der Eingang? Im nordwestlichen Teil der Boreanischen Tundra, in Kaltarra, steht der riesige Nexus. Der Eingang zum Nexus selbst befinde sich im „Keller“, also auf der untersten Ebene.

Azjol-Nerub (ab Stufe 70, empfohlen: 72-74)

Im alten Königreich der Neruber wartet einer von Arthas‘ mächtigsten Verbündeten auf euch: Anub’arak, der riesige Käfer, der euch mit Freuden seine Stacheln näher bringt.

Wo ist der Eingang? Den Eingang zu Azjol-Nerub findet ihr in der Drachenöde im westlichen Teil, direkt zwischen Sternruh und Eisnebel. Der Zugang ist durch Spinnennetze gekennzeichnet.

Ahn’kahet (ab Stufe 71, empfohlen: 73-75)

Direkt neben Azjol-Nerub befindet sich das eigentliche Königreich der Neruber, welches von Gesichtslosen überrannt wurde.

Wo ist der Eingang? Der Eingang befindet sich neben dem von Azjol-Nerub im gleichen Komplex in der Drachenöde.

Feste Drak’Tharon (ab Stufe 72, emprohlen: 74-76)

Selbst in Nordend gibt es Trolle und auch hier stellen sie eine große Gefahr für euch dar. In der Feste Drak’Tharon warten Eistrolle auf euch, die sich mit dem Lichkönig verbündet haben.

Wo ist der Eingang? Am nordwestlichen Ende der Grizzlyhügel, an der Grenze zu Zul’Drak, befindet sich der Eingang zur Feste Drak’Tharon an der Spitze einer langen Treppe.

Die Violette Festung (ab Stufe 73, empfohlen: 75-77)

Die Kirin Tor haben allerhand gefährliche Wesen eingesperrt, aber das Gefängnis hält nicht mehr stand. Ihr müsst aufräumen gehen.

Wo ist der Eingang? Südöstlich von der Mitte Dalarans, im Kristallsangwald, geht ein Weg zur Violetten Festung ab, wo ihr den Eingang zum Dungeon findet.

Gundrak (ab Stufe 73, empfohlen: 76-78)

Der zweite Trolldungeon ist ein alter Tempel und die Hauptstadt der Eistrolle. Der Aufbau könnte euch ein wenig an den Versunkenen Tempel aus Classic erinnern.

Wo ist der Eingang? Ihr könnt Gundrak über Zul’Drak betreten. Der Eingang befindet sich in der nordöstlichen Ecke.

Hallen des Steins (ab Stufe 73, Empfohlen: 77-79)

Die Sturmriesen und die Sturmgeborenen hausen in den Hallen des Steins, welche der quirlige Forscher Brann Bronzebart gerne erkunden würde. Helft ihm dabei.

Wo ist der Eingang? Die Hallen des Steins befinden sich im Norden der Sturmgipfel bei Ulduar. Der Eingang ist beim westlichen Gebäude (links, wenn ihr auf Ulduar schaut).

Hallen der Blitze (ab Stufe 75, empfohlen: 78-80)

Der korrumpierte Titanenwächter Loken herrscht über die Hallen der Blitze und ihr müsst ihn besiegen. Einer der traditionell schwersten Dungeons in WotLK.

Wo ist der Eingang? Ebenfalls bei Ulduar in den Sturmgipfeln liegen die Hallen der Blitze gegenüber von den Hallen des Steins, im östlichen Gebäude.

Das Ausmerzen von Stratholme/„HdZ4“ (ab Stufe 75, empfohlen: 78-80)

Der Ewige Drachenschwarm will wieder einmal die Gegenwart verändert, indem er die Vergangenheit stört. Diesmal geht es um die legendäre „Säuberung“, die Prinz Arthas an seinen eigenen Leuten durchgeführt hat.

Wo ist der Eingang? Der Eingang zu den Höhlen der Zeit ist in der alten Welt, in Tanaris. Sucht dort nach dem Weg mit Gebäuden aus einer Menschenstadt. Diese zeigen den Eingang nach Stratholme an.

Das Oculus (ab Stufe 75, empfohlen: 78-80)

Im Oculus habt ihr die einzigartige Möglichkeit, auf Drachen durch den Dungeon zu fliegen und sogar auf ihnen zu kämpfen. Eine ganz neue Mechanik in WoW.

Wo ist der Eingang? Direkt beim Nexus in der Boreanischen Tundra befindet sich der Eingang zum Oculus eine Etage über dem des Nexus selbst.

Turm Utgarde (ab Stufe 75, empfohlen: 78-80)

Der zweite Teil von Burg Utgarde ist für Spieler auf Maximalstufe gedacht. Hier tretet ihr gegen König Ymiron, den verstorbenen Chef der Vrykul an. Ein Besuch lohnt sich: in Turm Utgarde winkt ein einzigartiges Drachenmount.

Wo ist der Eingang? Ebenfalls in Burg Utgarde im Heulenden Fjord findet ihr den Eingang zum Turm, wenn ihr von nordwestlicher Richtung vom oberen Plateau kommt.

Welche Dungeons kommen noch?

In den späteren Phasen kommen insgesamt 4 weitere Dungeons ins Spiel. Einer davon ist die Prüfung des Champions (Stufe 80), die ihr beim Argentumturnier betreten könnt. Die 3 weiteren sind:

Die Grube von Saron (Stufe 78)

Die Seelenschmiede (Stufe 78)

Die Hallen der Reflexion (Stufe 78)

Diese 3 befinden sich bei der Eiskronenzitadelle in Eiskrone, dort wo der Lichkönig selbst haust. Wann genau die Phasen für diese Dungeons live gehen, wissen wir aber noch nicht.

Wenn euch die Dungeons noch zu schwer sind, solltet ihr ein wenig Ausrüstung aus Berufen und Quests sammeln oder in der Stufe aufsteigen. Mit einem höheren Level werden die Instanzen leichter. Idealerweise lauft ihr sogar gleich mehrere Runden mit der gleichen Gruppe, wenn es gut läuft. Tipps für die Levelphase findet ihr hier:

WoW WotLK Classic: 5 Level-Tipps, um schnell auf Stufe 80 zu kommen