WoW WotLK Classic: Kostenlose Servertransfers sind da – Das müsst ihr wissen

Zum Start von Wrath of the Lich King bietet Blizzard kostenlose Servertransfers in WoW Classic an. Damit soll verhindert werden, dass es auf einigen Realms zu voll wird. MeinMMO verrät euch alles, was ihr dazu wissen müsst.

Was kosten die Transfers und wie lang sind sie verfügbar? Ein Servertransfer kostet euch eigentlich 25 € im Shop von WoW Classic. Allerdings bietet Blizzard im Augenblick auch kostenlose Servertransfers für bestimmte Realms an.

Die kostenlosen Transfers sind allerdings nur für kurze Zeit verfügbar. Blizzard spricht in einem Forenpost vom 25. September davon, dass die Transfers nur 2 Tage lang verfügbar sein werden – also noch bis zum 27. September, dem Release von WotLK Classic. Blizzard warnt jedoch, dass bei zu viel Andrang auch ohne Vorwarnung früher Schluss sein kann.

Auf welchen Server kann ich transferieren? Über das Shop-Symbol in der linken unteren Ecke in der Charakterauswahl könnt ihr einen Transfer kaufen. Das gilt auch für die kostenlosen Transfers, die ihr quasi für 0 € „kauft“.

Ihr habt dann die Auswahl aus einem Startserver, eurem Charakter und einem Zielserver. Die kostenlosen Transfers unterliegen aber einigen Restriktionen. Für die deutschen Realms habt ihr folgende Möglichkeiten:

Everlook und Venoxis => Amnennar (PvP/Französisch), Ashbringer (PvP/Englisch), Chromie (PvE/Russisch), Hydraxian Waterlords (RP-PvE/Englisch), Lakeshire (PvE/Deutsch), Transcendence (PvP/Deutsch)

Dieselben Ziel-Realms stehen euch auch zur Verfügung, wenn ihr von einem der folgenden EU-Server transferieren wollt:

Firemaw

Flamegor

Gehennas

Golemagg

Der RP-Server Hydraxian Waterlords bietet einen kostenlosen Transfer nach Lakeshire, der PvP-Server Thekal einen zum neuen PvP-Server Jin’do.

Kauft ihr euch einen Transfer für 25 €, dann könnt ihr euch einen beliebigen europäischen Server aussuchen, der nicht bereits wegen des zu großen Andrangs geschlossen wurde.

Voraussetzungen und Grenzen – Darauf müsst ihr beim Servertransfer achten

Wie hoch ist das Gold-Limit? Bereits bei den kostenlosen Transfers 2021 in TBC Classic gab es eine Grenze von 5.000 Gold, die ihr mit einem Charakter auf den neuen Realm mitnehmen durftet (via WoW-Foren). Es gibt noch keine neuen Infos, darum gehen wir von der gleichen Grenze aus. Kann ich von einem PvE- auf einen PvP-Realm transferieren? Ja, uns sind keine Beschränkungen aufgefallen, wenn ihr einen kostenpflichtigen Servertransfer nutzen wollt. Nur die kostenlosen Transfers haben eine begrenzte Auswahl an Zielservern. Gibt es eine Abklingzeit? Nach aktuellen Informationen könnt ihr nur alle 90 Tage einen Servertransfer in Anspruch nehmen. Diese Grenze gilt laut Support-Artikel aber nicht für kostenlose Transfers.

WotLK Classic geht in der Nacht von Montag, den 26. September, auf Dienstag, den 27. September, um 0:00 Uhr deutscher Zeit live. Ab da könnt ihr die neuen Gebiete erkunden, Dungeons bestreiten und bis Stufe 80 leveln. Alle Infos zum Release in Kürze findet ihr hier:

