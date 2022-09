Blizzard macht radikalen Schritt: Realms in WoW Classic sind zu voll, werden geschlossen

Blizzard wird der Warteschlangen nicht mehr Herr. In WoW Classic werden nun Realms dicht gemacht, niemand kommt mehr neu drauf – womöglich dauerhaft.

Gegenwärtig gibt es zwei großen Gruppen, die sich in World of Warcraft Classic tummeln und sich auf Wrath of the Lich King Classic vorbereiten.

Die eine Gruppe spielt auf den „nicht so angesagten“ Realms und kommt damit gut zurecht, hat wenig bis keine Wartezeiten.

Die andere Gruppe spielt auf den beliebtesten „Mega-Realms“ und hat dort Wartezeiten von vielen Stunden.

Blizzard hat sich nun zu einer sehr radikalen Lösung entschieden: Die beliebtesten Realms werden geschlossen, neue Spieler haben keinen Zugriff mehr darauf.

Was ist gerade bei WoW Classic los? Der Pre-Patch von Wrath of the Lich King Classic hat riesige Mengen an Spieler zurück zu World of Warcraft geholt, die nun auf die Realms strömen. Viele wollen noch die Zeit vor dem offiziellen Launch nutzen, um einen Todesritter zu leveln oder eine beliebige andere Klasse auf Nordend vorzubereiten.

Das Problem, das sich dabei ergeben hat: Ein Großteil der Spielerinnen und Spieler scheint sich auf einer Handvoll Realms einfinden zu wollen, die nun aus allen Nähten platzen. Das führt zu absurden Wartezeiten von 8 Stunden oder mehr und bringt auch Lags auf den Realms mit sich.

Eine Besserung ist seit Tagen nicht in Sicht. Daher werden immer wieder Stimmen laut, dass Blizzard doch etwas an der Situation verbessern soll.

Kostenlose Charakter-Transfers von den überfüllten Realms gibt es zwar, aber die werden nur wenig genutzt. Logisch, denn die meisten wollen auf dem Realm spielen, auf dem auch ihre Freunde unterwegs sind und haben Angst, früher oder später auf einem „toten“ Realm zu landen, wo sich keine Gruppen mehr finden und die Wirtschaft zum Erliegen gekommen ist.

Wer gerade WoW Classic spielt, bekommt übrigens ein Reittier im modernen WoW:

Warum vergrößert Blizzard nicht einfach die Realm-Kapazität?

Eine Forderung im Forum oder dem Subreddit von WoW ist immer, dass Blizzard doch nicht so geizig sein soll und einfach die Kapazität der jeweiligen Realms aufrüsten soll. Hier hat Blizzard im offiziellen WoW-Forum nun klargestellt: Das ist schlicht nicht möglich. Die ausgelasteten Realms laufen an der Belastungsgrenze dessen, was mit ihnen technisch überhaupt möglich ist.

Wir starten mit einem einfachen und eindeutigen Statement: Die Mega-Realms in der Region US und EU die gerade mit Warteschlangen auskommen müssen, sind komplett voll. Das ist der absolute Stand der Dinge und es gibt keine zusätzlichen Kapazitäten, die man diesen Realms hinzufügen könnte, um mehr Spieler zuzulassen oder die Wartezeiten zu reduzieren.

Die Reaktion vieler Spieler darauf ist, dass Blizzard auf den vollen Realms doch einfach mehr Layer eröffnen soll, sodass mehr Spieler in der Spielwelt Platz haben. Das ist allerdings auch keine Lösung, denn Layer können die Kapazität eines Realms nicht erhöhen:

[…] Layer erhöhen auf keine Weise die Kapazität. […] Die Kapazität eines Realms wird von der Anzahl der Verbindungen bestimmt, die der Server gleichzeitig abhandeln kann. Jedes Mal, wenn sich ein Spieler mit dem Realm verbindet, interagiert diese Verbindung mit mehreren Diensten, Systemen und fügt Belastung zur Datenbank hinzu, die Daten sammelt in Verbindung mit den Spielern, Zaubern, Quests, Kreaturen, Auktionen und so weiter. Wenn die gesamte Anzahl aller Verbindungen zur Datenbank eines Realms eine bestimmte Menge erreicht, dann nimmt die Leistung ab oder versagt auf mehreren Ebenen, was zu Symptomen wie massiven Lags im Auktionshaus, Probleme mit dem Chat oder Verzögerungen beim Plündern von Items führt. Niemals in der Geschichte von WoW hatten Realms eine so große Kapazität wie jetzt und selbst mit unserer modernen Kapazität erleben wir manchmal Performance-Probleme, wenn die Realms voll sind oder die Datenbanken überlastet werden.

Spieler haben nur eine Wahl: Sie müssen den Realm wechseln

Blizzard spricht hier ganz deutlich, dass die Kapazität nicht erhöht werden kann, ohne noch mehr Probleme zu verursachen. Daher sagt man klar, dass es nur eine einzige Lösung gibt:

Gegenwärtig ist die beste und einzige Möglichkeit, um die Probleme für die betroffenen Realms zu mindern, den kostenlosen Transfer zu nutzen und diese Realms zu verlassen. Es gibt keine technische Lösung für diese Sache. Es gibt keine Hardware-Lösung für diese Sache. Die Situation wird sich nicht verbessern, wenn Wrath of the Lich King Classic Ende September startet, sie wird nur noch schlimmer werden.

WoW schließt Realms komplett ab

Ein erster Schritt, um die Probleme zumindest ein bisschen einzudämmen, wirkt radikal. Die beliebtesten Realms können nicht mehr als Ziel von bezahlten Charakter-Transfers genutzt werden. Außerdem ist es auf den überfüllten Realms nicht länger möglich, neue Charaktere zu erstellen.

Anders gesagt: Wer noch nicht auf den überfüllten Realms spielt, wird das in absehbarer Zeit auch nicht mehr tun.

Diese Einschränkungen bleiben auf unbestimmte Zeit bestehen, womöglich aber mehrere Monate.

Sind die anderen Realms so viel schlechter?

Nein und das versucht Blizzard auch immer wieder deutlich zu betonen. Viele Spielerinnen und Spieler haben Sorge, dass die nicht vollständig ausgelasteten Realms in einigen Wochen quasi „tot“ sind und man dort keine Gruppen mehr findet. Tatsächlich zeigt Blizzard auf, dass die Kapazitäten der verschiedenen Realms ein vielfaches von dem entsprechen, was damals zur Original-Zeit von Wrath of the Lich King möglich gewesen wäre.

So ist der EU-Realm „Everlook“ insgesamt 3x so groß, wie damals ein Realm mit vollkommener Auslastung und selbst vermeintlich weniger bevölkerte Realms wie „Razorfen“ oder „Earthshaker“ haben noch eine doppelte so hohe Bevölkerung, wie damals.

Von toten Realms kann hier also nicht gesprochen werden.

Werdet ihr dem nachgeben und die vollen „Mega-Realms“ verlassen? Oder sitzt ihr die Sache aus, egal wie lang die Wartezeit am Ende ist?

Wer von all dem Trubel nichts wissen will – die Beta von Dragonflight ist auch live, sodass man schon einen Blick in die Zukunft von WoW werfen kann.