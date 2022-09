Blizzard warnt: Wenn ihr alleine Türme in WoW verteidigt, könnt ihr gebannt werden

In dem Survival-MMO Beasts of Bermuda seid ihr Dinos, die verbittert gegen andere prähistorische Kreaturen um das Überleben kämpfen.

So reagiert die Community: Die Meinungen zu dieser Aussage sind deutlich gespalten. Während viele sich über die Aussage lustig machen, gibt es auch zahlreiche Spielerinnen und Spieler, die diese Ansicht teilen. PvP-Schlachtfelder seien nun mal eine Team-Unternehmung und wer sein „Ego-Ding“ durchziehen will, sollte sich nicht für eine Gruppen-Aktivität anmelden. Einige der Kommentare im Subreddit sind etwa:

Wer um die Sicherheit des eigenen Accounts besorgt ist, sollte im PvP also lieber mit der Masse schwimmen und sich an tatsächlichen Kampfhandlungen beteiligen.

Was bedeutet das nun? Kurzgesagt: Wer sich bisher für den einsamen Helden hielt, der heroisch den Turm beschützt und Angreifer alleine durch seine Anwesenheit abschreckt, sollte sich das besser gut überlegen. Denn das zählt dann offenbar nicht als Teilnahme an Schlachtfeld.

Auf die Sorge hin, dass man einen Bann bekommen könnte, wenn man sich nicht an die Masse an Spielern halte, die „sofort durch das Alteractal peitscht“, weil man etwa eine Basis verteidigt, erklärte Vrakthris dann weiter:

Für Nicht-Teilnahme können dich Spieler melden, wenn sie der Meinung sind, dass du afk bist oder keinen Beitrag leistest. Wenn genug dieser Meldungen zusammenkommen, dann bekommst du in der Regel einen temporären Debuff, der dich dazu veranlassen soll, am Kampf teilzunehmen. Tust du das nicht, wirst du aus dem Schlachtfeld geworfen.

Doch viele Spieler sind noch immer gesperrt und werden es wohl auch bleiben, da Blizzard in zahlreichen Fällen die Strafen als gerechtfertigt ansieht. Auf die Frage hin, ob das Bann-System in WoW automatisiert ablaufe, erklärte Vrakthis vom Kundendienst im offiziellen WoW-Forum :

Was genau wurde gesagt? Vor einigen Tagen gab es eine große Bann-Welle, bei der viele Accounts zu Unrecht bestraft wurden. Das lag laut Blizzard an einem Fehler der Analyse-Daten und die unrechtmäßigen Banns wurden zurückgenommen .

Doch Blizzard hat im offiziellen Forum jetzt klargestellt: Wenn ihr einen Turm verteidigt und niemand greift ihn an, dann nehmt ihr quasi nicht an der Schlacht teil.

Worum geht es eigentlich? Das Schlachtfeld „Alteractal“ ist eines der ältesten PvP-Schlachtfelder von World of Warcraft. Die Ziele sind relativ simpel: Man muss die gegnerischen Türme und Friedhöfe einnehmen, um dann einen PvE-Boss in der feindlichen Basis zu bezwingen. Wer das als Erstes erledigt, gewinnt die Schlacht.

Für viele ist es vollkommen normal, einfach mal zurückzubleiben und einen Turm zu verteidigen, selbst wenn am Ende niemand angreift. Doch das ist ein Vergehen, sagt Blizzard. Denn dann nehmt ihr nicht wirklich an der Schlacht teil.

Schlachtfelder gehören in World of Warcraft zum Alltag der Spieler, seit beinahe 20 Jahren. Doch selbst wenn man kein großer PvP-Fan ist, hat man schonmal in das Alteractal oder andere Battlegrounds reingeschaut.

