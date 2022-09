WoW macht Boosting und Botting noch schwerer, schränkt uralten Chat-Befehl ein

Addons und Macros in World of Warcraft sind zu mächtig geworden und erleichtern sogar das „Botten“. Ein uralter Chat-Befehl muss deswegen nun angepasst werden.

Egal ob in World of Warcraft Classic oder der aktuellen Retail-Variante – irgendwann trifft jeder mal auf Multiboxer, die mit 10 Druiden gleichzeitig durch die Pampa fliegen oder auf eine Boosting-Gruppe, die sich dem Anschein nach vollautomatisch durch Dungeons ziehen lässt, um nicht manuell leveln zu müssen.

Beides ist vielen WoW-Fans und auch Blizzard ein Dorn im Auge, weshalb nun eine Diskussion im Forum des „Community Council“, quasi ein Rat der Spieler, zu einer Änderung geführt hat.

Was ist das Problem? Der „/follow“-Befehl ist für die meisten WoW-Veteranen einfach nur eine nette Annehmlichkeit. Man kann damit anderen Charakteren für eine Weile folgen. Das ist ganz nett, wenn es gerade an der Tür klingelt oder das Telefon schellt und man nicht den Anschluss an den Raid oder einer langen Flugreise verpassen will.

Doch die Addon-Funktionalität von World of Warcraft erlaubt noch eine ganze Menge mehr. So ist es etwa über verschiedene Interface-Addons möglich, dass der Boosting-Anbieter eine Nachricht schreibt, die dann dank eines Addons beim Boosting-Kunden dafür sorgt, dass dieser automatisch auf „/follow“ geht – ganz, ohne dass der Kunde irgendeinen Tastendruck ausführen müsste.

Der Booster kann mittels eines Addons also dafür sorgen, dass die „gezogenen“ Charaktere ihm vollautomatisch aus dem Dungeon raus und wieder hinein folgen. So muss der Boosting-Kunde überhaupt nicht mehr am PC sein und kann in der Zeit vollständig afk gehen, während der Booster seinen Teil der Abmachung erfüllt.

Warum wird /follow nicht einfach abgeschafft? Der „/follow“-Befehl („/folgen“) wird von ehrlichen Spielerinnen und Spielern nicht nur genutzt, um während einer kurzen afk-Pause mal eben einem Kollegen im Raid zu folgen, sondern hat auch ganz anderen Nutzen.

So gibt es viele WoW-Fans mit körperlichen Einschränkungen, die es etwa schwer haben, für jede Bewegung einen Tastendruck auszuführen. Auch Erblindete benötigen oft den Folgen-Befehl, um mit ihren Freunden oder Bekannten in WoW spielen zu können.

Diese Menschen verlassen sich dann auf Hilfen, wie etwa den „Folgen“-Befehl, um World of Warcraft trotzdem genießen zu können. Jede Einschränkung dieser Funktionalität würde die Zugänglichkeit des Spiels vermindern, wie auch Linaori im „Community-Council“-Forum anmerkt:

Das Folgen zu entfernen würde das Spiel für viele quasi unspielbar machen, die auf solche Zugänglichkeit angewiesen sind. Wir sollten einen Weg finden, [die Multiboxer und Botter] loszuwerden, ohne die Zugänglichkeit einzuschränken.

Was will Blizzard machen? Der WoW-Entwickler „Pazorax“ hat sich im Forum gemeldet und erklärt, dass man sich dieser Sache annehmen will. Genau heißt es dazu:

Ich habe mich an unser Interface- und Zugänglichkeits-Teams gewandt und wir untersuchen das gerade. Grundsätzlich stimmen wir zu, dass Zugänglichkeit wichtig ist, aber das bedeutet nicht, dass jeder Versuch, Botting oder Automatisierung einzuschränken, ein Angriff gegen die Zugänglichkeit ist. Es gibt viele Aktionen, für die das Spiel gerade eine Hardware-Eingabe benötigt und es ergibt Sinn, dass die /follow-Funktion dieser Liste hinzugefügt wird, basierend auf dem, was [weiter oben] erwähnt wurde. Wir visieren diese Änderung sowohl für Wrath of the Lich King Classic als auch für den Release von Dragonflight an. Bevor wir solche Änderungen durchführen, wenden wir uns an Spielerinnen und Spieler mit körperlichen Einschränkungen. Um es deutlich zu machen, die Änderung, die wir planen, wird es Menschen mit Einschränkungen auch weiterhin möglich machen, einem Führer zu folgen und das schließt die Benutzung von Makros oder Interface-Modifikationen ein, die den Folgen-Befehl ausgeben. Das Verhalten, das dadurch verhindert werden soll, ist, wenn Interface-Addons einen Folgen-Befehl ausführen sollen, basieren darauf, dass sie eine Nachricht von einer anderen Quelle bekommen, wie etwa von einem anderen Charakter.

Wie sehen Multiboxer das? Von denen kommt vor allem ein entnervtes Seufzen, denn sie empfinden diese Änderung höchstens als lästig. So schreibt Leialoha im Forum, die nach eigenen Angaben seit dem Release vom originalen Burning Crusade Multiboxing betreibt:

Solange Blizzard Multiboxing nicht eindeutig verbietet, werde ich weiter multiboxen mit den Einschränkungen, die dafür erlassen wurden. In Bezug auf diese Änderungen, die unsere „/follow“-WeakAura ‚zerstören‘ werden – das wird mich (oder irgendwen sonst) nicht daran hindern, Multiboxing zu betreiben. Alles, was wir tun müssen, ist unsere Makros so abzuändern, dass sie einen /follow-Befehl enthalten. (…)

Multiboxing wird die Änderung also nicht aufhalten – und soll es wohl auch gar nicht, aber zumindest das vollautomatisierte Boosten durch Dungeons dürfte es dann erforderlich machen, dass der Kunde sich selbst an seinen Booster hängt und alle paar Minuten an den PC zurückkehren muss.

Es sind kleine Schritte – aber immerhin tut sich etwas.

Was haltet ihr von der Anpassung?