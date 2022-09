WoW Classic: Wrath of the Lich King – In unter 10 Minuten

Mit Wrath of the Lich King Classic (WotLK) kehrt die bis heute beliebteste Erweiterung für WoW zurück. Das Addon im eisigen Nordend liefert das große Finale der tragischen Geschichte um den einstigen Hoffnungsträger Prinz Arthas, der jetzt als grimmiger Lichkönig die Welt von Azeroth bedroht.

Im Video fassen wir euch alles, was es zur Klassiker-Neuauflage zu wissen gibt, zusammen. Und zwar kompakt in weniger als zehn Minuten. Mehr Infos zu zu Wrath of the Lich King Classic gibt es hier.

Dieses Video wurde in Zusammenarbeit mit Activision Blizzard produziert (Werbung).