WoW-Day: Wrath of the Lich King Community-Event – Gewinnt Arthas

Nach dem erfolgreichen Launch von WoW Wrath of the Lich King veranstalten wir ein Event, bei dem ihr Arthas und mehr gewinnen könnt.

Was ist der WoW-Day? Nach dem großen Start von World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic veranstalten wir zum dritten Mal einen großen WoW-Day. Wie schon beim WoW-Day: The Prelude und dem Event zum Start werden wieder unser Host und eine Reihe eingeladener Wow-Profis über das Spiel sprechen und eine besondere Show präsentieren.

Dieses Mal ist nämlich das bereits auf dem WoW-Day zum Launch angekündigte Gewinnspiel an der Reihe. Wie ihr daran teilnehmt und was es zu gewinnen gibt, erfahrt ihr hier.

Großes Gewinnspiel und Modenschau

Wann geht’s los? Am 04. Oktober 2022 startet um 19:00 Uhr der Stream zum WoW-Day. Ihr könnt die Show live auf unserem Twitch-Channel MAX – Monsters and Explosions miterleben.

Wer ist dabei? Unser Host ist wie immer der begeisterte WoW-Fan Jules. Damit er aber nicht allein vor der Kamera steht, hat er sich weitere Gäste ins Studio geholt. Diese sind Ungespielt, Metashi12, Kimuh und MckyTV.

Was geht da ab? Jules und seine Gäste veranstalten zum Event einen epischen Wettbewerb. Sie laden zum großen Modenschau-Wettbewerb ein und alle Teilnehmer müssen sich ein möglichst cooles Kostüm zusammenstellen. Die Jury aus Jules und seinen Gästen stimmt dann ab, wer alles die Gewinner sind.

Was kann man gewinnen? Der Hauptgewinn ist eine Statue von Lichkönig Arthas im Wert von über 1.200 €. Außerdem gibt es eine unglaublich detailgetreue Replik vom Helm der Herrschaft, dem legendären Rüstungsteil des Lichkönigs. Den Helm könnt ihr sogar aufsetzen. Nur die untoten Heerscharen könnt ihr damit leider nicht befehligen. Als letzten Preis gibt’s obendrein ein launiges Brettspiel zu WoW: Wrath of the Lich King.

Falls ihr übrigens erst jetzt in WoW Classic einsteigt oder ihr euch nicht mühsam die passende Ausrüstung sowie das nötige Level für Wrath of the Lich King zusammengrinden wollt, dann nutzt ein besonderes Angebot von Blizzard und sichert euch spezielle Aufwertungspakete. So bekommt ihr unter anderem einen Charakter auf Level 70, passende Ausrüstung, Gold und spezielle Items.

Seid also bei unserem großen Event dabei und macht beim Wettbewerb mit. Mit etwas Glück habt ihr bald Arthas selbst zu Hause!Soviel zu unserem großen finalen Event zu Wrath of the Lich King Classic. Wenn ihr euch noch vorbereiten wollt, schaut doch hier rein: Wrath of the Fashion King! – Die coolsten Outfits aus WoW: WotLK Classic