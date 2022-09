Viele Spieler von World of Warcraft lieben es, coole Outfits für ihre Helden zu sammeln. Damit ihr euch in Wrath of the Lich King Classic gut eindecken könnt, findet ihr hier besondere Sets.

Was hat es mit den Sets auf sich? Viele WoW-Spieler lieben es, wenn ihre Charaktere auch super aussehen. Daher sind Outfits begehrt, die einen coolen Look verschaffen. Und auch wenn das beliebte Transmog-Feature (noch) nicht in WotLK Classic enthalten sein wird, sind Outfits mit besonderem Look heiß begehrt bei den Helden von Horde und Allianz.

Diese Outfits solltet ihr euch holen

Mit dem Start von World of Warcraft: Wrath of the Lich King gibt’s eine Reihe von Klamotten, die ihr euch holen solltet, wenn ihr auf einem Style-Kreuzzug seid. In den folgenden Absätzen findet ihr Outfits, die in ihrer jeweiligen Klasse einfach zu cool sind, um sie nicht zu farmen. (Die Bilder der Rüstungen stammen aus dem Model-Viewer der Seite WoWHead)

Klamotten für Krieger

Wie heißt das Set? Ihr wollt einen mächtigen, imposanten Krieger darstellen? Dann holt euch die “Schlachtrüstung des Ymirjarfürsten”!

Was macht es so cool? Wer Krieger spielt, der steht auf dicke Rüstungen und mächtige Kerls und Mädels, die sie tragen. Damit ihr eure harten Krieger gut in Szene setzen könnt, braucht es also eine Rüstung, welche die Urgewalt eines Kämpfers optimal einfängt. Und hier kommt dieses starke Set ins Spiel. Vor allem der mächtige Helm und die massiven Schultern sind hieran bemerkenswert.

Wo finde ich es? Ihr könnt dieses Set in der 25-Personen-Version des finalen Schlachtzugs in der Eiskronenzitadelle im Kampf gegen Arthas erbeuten.

Klamotten für Magier

Wie heißt das Set? Dieses schicke Set nennt sich “Gewand der Kirin Tor” und stellt das Ornat eines Magiers dieses illustren Ordens dar.

Was macht es so cool? Als Magier wollt ihr eure Feinde mit eurer arkanen Macht und eurem mythischen Wissen beeindrucken und einschüchtern. Das gelingt vorzüglich, wenn ihr dieses schicke Outfit tragt. Immerhin ist es von den legendären Kirin Tor, die zu den stärksten Magiern von Azeroth gehören. Daher setzt das Gewand auf eine majestätische Aura und violette Akzente.

Wo finde ich es? Ihr könnt dieses wunderschöne Set im Ulduar-Schlachtzug erbeuten.

Klamotten für Priester

Wie heißt das Set? Ein hübsches Set für fromme Priester ist das “Ornat des Glaubens”.

Was macht es so cool? Priester sind angesehene Respektspersonen. Sie bewegen sich mit einer Aura von Heiligkeit und göttlicher Grazie. Wenn ihr solch einen Priester darstellen wollt, dann ist dieses Set das Outfit eurer Wahl. Ihr bekommt wunderschöne Roben mit goldenen Ornamenten. Dazu scheint euch das heilige Licht aus den Schultern. Als besonderes Gimmick gibt es noch eine Art Heiligenschein, nur für den Fall, dass einer es nicht mitbekommt, dass ihr ein gesegneter Priester seid!

Wo finde ich es? Holt euch Rüstungsmarken aus Naxxramas und tauscht sie beim Stoffhändler in Dalaran gegen dieses schicke Outfit ein.

Klamotten für Paladine

Wie heißt das Set? Wenn ihr euren Paladin als coolen Ritter inszenieren wollt, dann holt euch die Schuppenrüstung des zornerfüllten Gladiators.

Was macht es so cool? Paladine sind edle Ritter, die für das Gute streiten. Sie brauchen daher strahlende Panzerrüstungen, die aber auch eine gewisse Bescheidenheit und Würde ausstrahlen. Genau solch eine Panzerung ist die “Rechtschaffenheit des zornerfüllten Gladiators”. Ihr bekommt hier gleißenden Stahl und schicke, aber dezente Lichteffekte. Ideal, um eure Hingabe an das Licht zu zeigen.

Wo finde ich es? Das Rüstungsset gehört zu den PvP-Sets in Wrath of the Lich King. Ihr könnt es euch im Wettkampf gegen andere Spieler in Season 8 der Arena verdienen.

Klamotten für Schamanen

Wie heißt das Set? Der Top-Look für wilde Schamanen in Wrath of the Lich King ist das Set “Gewand der Frosthexe”.

Was macht es so cool? Schamanen sind mächtige Individuen, welche die Elemente beherrschen und ihren Kameraden mit mystischen Kräften beistehen. In Wrath of the Lich King dreht sich viel um Eis und Stürme. Was wäre also besser, als ein Outfit, das diese Affinität zu den kalten Elementen widerspiegelt? Für diesen Zweck holt ihr euch das Gewand der Frosthexe. Das bietet coole eisige Effekte und setzt euch mit seinem Geweih und den Stoßzähnen ideal als urtümlicher Schamane in Szene.

Wo finde ich es? Dieses Set gibt’s im finalen Schlachtzug der Eiskronenzitadelle in der 25-Personen-Version.

Klamotten für Jäger

Wie heißt das Set? Ihr wollt einen coolen Jäger spielen, der auch noch prächtig aussieht? Dann holt euch das “Kettenrüstungsset des unerbittlichen Gladiators”!

Was macht es so cool? Jäger gehören zu den stärksten Klassen in Wrath of the Lich King. Da ist es nur recht und billig, dass ihr eure wackeren Waidmänner und -Frauen in die coolste Rüstung steckt, die ihr finden könnt. Hier kommt die Jagdtracht des unerbittlichen Gladiators ins Spiel. Diese Rüstung bietet einen coolen Schuppen-Look und mächtige Schulterteile mit Hörnern und Zähnen erlegter Beute.

Wo finde ich es? Hier handelt es sich um eine PvP-Rüstung, die ihr in Saison 7 der Arena bekommt.

Klamotten für Schurken

Wie heißt das Set? Für elegante Schurken gibt es das Set “Gewänder des Gladiators”, genauer gesagt die Lederteile des zornerfüllten Gladiators.

Was macht es so cool? Als hinterlistiger Schurke schleicht ihr verborgen durch die Schatten und sucht den idealen Moment, um eure Gegner von hinten abzustechen. Dazu braucht es aber auch das passende Outfit, also Klamotten, die klar sagen: “Pass auf, ich hab ein Messer mit deinem Namen drauf!”. Und genau so eine Kluft ist dieses coole Set. Es kommt in rostroten Farben daher und bietet glühende Highlights.

Wo finde ich es? Es handelt sich hier um ein PvP-Set. Ihr könnt es in Season 7 erbeuten.

Klamotten für Todesritter

Wie heißt das Set? Dieses starke Set nennt sich “Schlachtrüstung des Geißelfürsten” und bietet euch den vollen Todesritter-Look des Todes!

Was macht es so cool? Todesritter sind finstere Krieger, die mit dunklen Mächten hantieren und ihre Gegner brutal in den Staub prügeln. Doch niemand nimmt sie ernst, wenn sie in billigen Klamotten herumkrauchen. Daher solltet ihr euch schnell ein Rüstungsset zulegen, welches eure unheilige Macht noch unterstreicht. Dazu eignet sich dieses Set hier besonders gut. Beachtet vor allem die coolen Eisnebeleffekte und die massiven Schulterplatten.

Wo finde ich es? Dieses coole Set gibt es am Ende der Kampagne im finalen Raid Eiskronenzitadelle.

Klamotten für Hexenmeister

Wie heißt das Set? Hier handelt es sich um das “Ornat des dunklen Zirkels”, ein schickes Set für finstere Hexenmeister.

Was macht es so cool? Hexenmeister hantieren mit finsteren, dämonischen Mächten. Sie rufen Dämonen und Schlimmeres herbei und jeder fürchtet sie. Diese Aura der Furcht und Verzweiflung, welche Hexenmeister umgibt, sollte sich in ihrem Outfit widerspiegeln. Holt euch daher dieses schwarzmagische Set. Es bietet coole Schulterteile und einen fiesen Kapuzenmantel mit einer grimmigen Maske.

Wo finde ich es? Holt euch dieses Set im Schlachtzug Eiskronenzitadelle am Ende von WotLK.

Klamotten für Druiden

Wie heißt das Set? Druiden mit Modebewusstsein dürfen sich in Wrath of the Lich King auf das Set “Ornat des Nachtweisen” freuen.

Was macht es so cool? Druiden verbinden gerne mächtige Rüstung mit Komponenten wie Holz und Knochen. Dieses coole Set ist genau das Richtige für diese Design-Philosophie. Besonders schickl sind die rotierenden Kugeln auf den Schultern und das Mondsymbol, das vor eurer Stirn schwebt.

Wo finde ich es? Dieses coole Rüstungsset könnt ihr abstauben, wenn ihr den Schlachtzug Ulduar durchrockt.

So viel zu den coolen Sets aus Rüstungen und Outfits, die ihr in Wrath of the Lich King Classic erbeuten könnt. Freut ihr euch schon darauf, erneut die Dungeons und Schachzüge des Spiels durchackern? Dann testet doch schonmal euer Wissen über die Instanzen in Wrath of the Lich King.