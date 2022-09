WoW: Wrath of the Lich King Classic bietet viele Dungeons und Raids. Doch was wisst ihr noch über diese legendären Instanzen? Findet es heraus in unserem großen Trivia-Quiz zu den Raids und Dungeons in Nordend!

Wrath of the Lich King für World of Warcraft Classic kommt am 27. September 2022. Doch schon 2008 kam die Erweiterung bereits auf die Server und viele Spieler erinnern sich auch heute noch mit wohliger Nostalgie an die spannenden Dungeons und Raids aus jenen alten Tagen. Nicht umsonst gilt dieses Addon nach wie vor bei den meisten Fans von WoW als die bisher beste und stimmungsvollste Erweiterung für Blizzards großes Onlinerollenspiel.

Doch was wisst ihr noch aus der guten alten Zeit, die bald erneut wiederkehrt? Macht mit bei unserem großen Quiz mit und testet euer Wissen über die legendären Instanzen aus World of Warcraft: Wrath of the Lich King.

Seid ihr Experten für Instanzen in WotLK?

Um das herauszufinden, haben wir hier für euch ein kleines Quiz vorbereitet, das eure Expertise zu WotLK prüft. Kennt ihr jedes Detail aus den Schlachtzügen oder hat euch euer Gedächtnis nach all den Jahren im Stich gelassen? Macht beim Quiz mit und findet es raus.

Im Quiz könnt ihr immer nur eine der möglichen Antworten abgeben. Am Ende entscheidet die Summe der jeweiligen Antworten, wie gut eure Kenntnis von Wrath of the Lich King ist. Ihr könnt das Quiz allerdings beliebig oft wiederholen. Solltet ihr euch verklickt haben, müsst ihr das Quiz ebenfalls nochmal von vorne beginnen.

Viel Spaß!

So viel zu unserem Quiz zu den Instanzen in World of Warcraft: Wrath of the Lich King. Wart ihr vom Ergebnis überrascht oder gab es nie einen Zweifel an eurem Instanz-Wissen aus dem Spiel? Ein wichtiger Aspekt von Wrath of the Lich King ist übrigens der Nexuskrieg. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann lest doch unseren Artikel dazu. Viel Spaß!