WotLK Classic: Beeindruckender Trailer zeigt, wie sich Azeroth auf den Lichkönig vorbereitet

Ein neues Cinematic versüßt die Wartezeit bis zum Launch von Wrath of the Lich King Classic – und das solltet ihr auf jeden Fall gesehen haben.

Die letzten Tage vor dem großen Release sind angebrochen. Nein, wir reden dabei nicht von Dragonflight, sondern von WoW: Wrath of the Lich King Classic. Die alte Erweiterung erscheint ein weiteres Mal in neuem Gewand und schon jetzt ist die Vorfreude riesig. Die Server platzen aus allen Nähten und es wird erwartet, dass sich das zum Launch noch steigert.

Um auf den Release vorzubereiten, hat Blizzard nun noch einen weiteren Trailer veröffentlicht, der perfekt zeigt, was in Nordend auf die Helden wartet und wie Azeroth sich auf den Ansturm gegen den Lichkönig vorbereitet.

Das Cinematic ist übrigens nicht direkt von Blizzard gemacht, sondern wurde von Content Creator „Hurricane“ erstellt. Der hat schon in der Vergangenheit immer wieder extrem aufwändige Trailer und Cinematics rund um World of Warcraft geschaffen und hatte dieses Mal von Blizzard den Auftrag bekommen, einen Trailer zu WotLK Classic zu erschaffen.

Das Video zeigt die Truppen der Horde und Allianz, wie sie ihre Schiffe in Orgrimmar und Sturmwind beladen, um anschließend nach Nordend aufzubrechen. Dort gibt es eine Kamerafahrt durch die verschiedenen Gebiete und deren Konflikte – etwa den Nexuskrieg in der boreanischen Tundra oder die Horden an Untoten in Eiskrone. Begleitet wird das von Arthas und den Todesrittern, die immer wieder Untote wiederbeleben.

Das Cinematic zeichnet sich durch einen recht düsteren Stil und ziemlich viele Details aus – deutlich mehr, als World of Warcraft tatsächlich in der Lage ist zu zeigen.

Wenn euch der Trailer Lust auf WotLK Classic gemacht hat, dann müsst ihr euch nicht mehr lange gedulden. Denn der Launch der „neuen“ Erweiterung findet bereits am Dienstag den 27. September statt.