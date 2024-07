Spielt jetzt einen der ikonischsten Raids von WoW mit drei Schwierigkeitsgraden, 20 Spielern und Bonusboss

Mit der frisch gestarteten Phase 4 der Saison der Entdeckungen sind Onyxias Hort und der Geschmolzene Kern in WoW Classic spielbar – und zwar mit spannenden Neuerungen. MeinMMO verrät euch, was euch in den Neuauflagen der ikonischen Instanzen erwartet.

Was ist neu am Geschmolzenen Kern aus der Saison der Entdeckungen? Seit dem 25. Juli 2024 dürfen mutige Azeroth-Helden tief in den Schwarzfels vordringen, um ein weiteres Mal Ragnaros und seine Schergen in die Lava zu befördern. Für die Saison-Version der Raid-Instanz haben sich die Blizzard-Entwickler jedoch einige Neuerungen ausgedacht:

Die ikonische Raid-Instanz aus Vanilla-WoW richtet sich nicht mehr an Schlachtzüge aus 40 Spielern, sondern an 20-Spieler-Teams.

Über einen variablen Schwierigkeitsgrad könnt ihr die Herausforderungen knackiger gestalten und euch so bessere Beute verdienen.

Die Beute aus „MC“ (Kurzform für „Molten Core“) wurde angepasst. So erwarten euch jetzt etwa überarbeitete Tier-1-Klassensets.

Auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad könnt ihr einen neuen Bonusboss herausfordern, und zwar, wenn ihr alle anderen Herausforderungen des Kerns gemeistert habt. Dieser soll keinen exklusiven Loot fallen lassen, sondern Marken für Klassenausrüstung und attraktive Beutestücke anderer Bosse.

Wie funktioniert der variable Schwierigkeitsgrad? Wenn ihr den Geschmolzenen Kern betretet, trefft ihr am Eingang einen Hydraxianer, bei dem ihr eine der drei Hitzestufen auswählen könnt: Glühend, Mörderisch und Geschmolzen.

Glühende Hitze – Stufe 1 Der einfachste der drei Modi sollte von fast allen Gruppen bewältigt werden können. Ihr benötigt weniger Verbrauchsgüter, Stärkungszauber für Feuerwiderstand usw.

– Stufe 1 Mörderische Hitze – Stufe 2 Ein etwas schwererer Modus, für den eine bessere Koordination und Vorbereitung erforderlich ist. Für alle, die eine moderate Menge an Verbrauchsgütern, Verzauberungen, Stärkungszaubern, Feuerwiderstand usw. haben, sollte „Mörderische Hitze“ gut machbar sein. Die Ausrüstungsbelohnungen für „Mörderische Hitze“ sind dieselben wie bei „Glühende Hitze“, die meisten Bosse lassen jedoch einen zusätzlichen Gegenstand fallen. Empfohlener Feuerwiderstand: mindestens +96

– Stufe 2 Geschmolzene Hitze – Stufe 3 Die Stufe „Geschmolzene Hitze“ richtet sich an erfahrene Gruppen. Die Belohnungen für „Geschmolzene Hitze“ sind dieselben wie bei „Glühende Hitze“. Im späteren Verlauf des Schlachtzugs erhaltet ihr allerdings einige zusätzliche Gegenstände sowie einzigartige kosmetische Waffen. Empfohlener Feuerwiderstand: mindestens +226

– Stufe 3

Beachtet außerdem: Mit jeder Hitzestufe müsst ihr in den Bosskämpfen zusätzliche Mechaniken meistern. Darüber hinaus soll der empfohlene Feuerwiderstand nicht nur für Tanks wichtig sein, sondern für den gesamten Schlachtzug.

Was ist mit Onyxia? Auch die Brutmutter wurde angepasst. Ihr könnt Onyxia mit 40 oder weniger Spielern herausfordern. Auch für den Loot gab’s Anpassungen. Wie Lord Kazzak und Azuregos könnt ihr die Drachendame zweimal pro Woche herausfordern. Die ID für den Geschmolzenen Kern setzt sich einmal pro Woche zurück.

Übrigens läuft derzeit auf den progressiven WoW-Servern Cataclysm Classic. Das Update Aufstieg der Zandalari erscheint am 31. Juli 2024. Mehr Infos zur Kataklysmus-Neuauflage findet ihr hier: WoW Cataclysm Classic ist gestartet – Alles zu Release, Phasen, Features und wegfallenden Inhalten