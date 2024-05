WoW Cataclysm Classic: Alles Wichtige zu Release, Features und wegfallenden Inhalten

Auf die World of Warcraft kommt ein vernichtender Kataklysmus zu. Wir fassen euch alle bisher bekannten Informationen zu WoW Cataclysm Classic zusammen und befassen uns dabei unter anderem mit dem Release, den wichtigsten Neuerungen und den verfügbaren Editionen.

Auf der BlizzCon 2023 gab’s die offizielle Bestätigung von Blizzard: Nach WoW: Wrath of the Lich King Classic erwartet alle Fans von World of Warcraft irgendwann im Jahr 2024 tatsächlich WoW: Cataclysm Classic.

Damit ihr bestmöglich informiert in den anstehenden Kataklysmus startet, fassen wir euch in diesem Übersichtsartikel alle bekannten Infos zu WoW Cataclysm Classic zusammen. Wir befassen uns dabei unter anderem mit dem konkreten Release-Termin, den wichtigsten Neuerungen, etwaigen Unterschieden zu WotLK Classic sowie den verfügbaren Editionen.

Der Release von WoW Cataclysm Classic

Bereits am 27. März 2024 startete das Pre-Event für Cataclysm Classic, mit Operation Gnomeregan und Zalazanes Sturz. Der Vorbereitungspatch der neuen Classic-Erweiterung folgte am 1. Mai 2024. Die folgenden Cataclysm-Neuerungen befinden sich dank des Updates bereits auf den Liveservern:

Neue spielbare Völker: Goblins und Worgen

Neue Kombinationen aus Volk und Klasse

Das Antlitz von Kalimdor und den Östlichen Königreichen hat sich grundlegend verändert. Euch erwartet eine völlig neue Level-Erfahrung von Stufe 1 auf Stufe 60.

Updates zu Klassen: Neue Talente, Zauber und mehr.

Neuer Beruf: Archäologie

Neues Feature: Transmogrifikationssammlung

Aktualisierte Charakter- und Ausrüstungswerte

Wann startet Cataclysm Classic voll durch? Am 21. Mai 2024 steht um Punkt 0:00 Uhr der eigentliche Start von Cataclysm Classic auf dem Programm.

Der Ankündigungs-Trailer für WoW Cataclysm Classic:

Alle neuen Inhalte von WoW Cataclysm Classic

Ab dem 21. Mai 2024 erwarten euch die folgenden neuen Inhalte auf den fortschreitenden Servern von WoW Classic:

Level-Phase von Stufe 80 auf 85 in den neuen Gebieten Berg Hyjal, Vash’jir, das Schattenhochland, Uldum und Tiefenheim.

Neue Dungeons: die Schwarzfelshöhlen, der Thron der Gezeiten, der Vortexgipfel, der Steinerne Kern, die Verlorene Stadt der Tol’vir, die Hallen des Ursprungs und Grim Batol.

Neue Schlachtzüge: der Thron der Vier Winde, der Pechschwingenabstieg und die Bastion des Zwielichts.

Boss-basiertes System zur Schlachtzugszuweisung: Ermöglicht es Spielern, die einzelnen Bosse während der Woche flexibel im 10- oder 25-Spieler-Modus zu besiegen, statt sich während der Woche auf eine Schlachtzugsgröße festzulegen. Die Zuweisungen sind an die einzelnen Bosse gebunden.

Einführung des Dungeonkompendiums

PvP-Zone: Tol Barad

Dunkelmond-Insel: Entdeckt, welche Geheimnisse Silas Dunkelmond auf Lager hat.

Fliegen in den Östlichen Königreichen und Kalimdor

In Cataclysm Classic könnt ihr euch einen Goblin-Charakter erstellen.

Diese Inhalte verschwinden mit WoW Cataclysm Classic

Wer unseren Guide für die optimale Vorbereitung auf WoW Cataclysm Classic gelesen hat, der weiß bereits, dass mit dem Kataklysmus diverse Inhalte wie Erfolge und Mounts aus dem Spiel verschwinden werden. Hier die offizielle Liste von Blizzard:

Schneller zulianischer Tiger: Zul’Gurub wechselt von einem Schlachtzug zu einer Zone, die für den Stufenaufstieg gedacht ist, wodurch dieses Reittier nicht mehr erhältlich sein wird.

Zul’Gurub wechselt von einem Schlachtzug zu einer Zone, die für den Stufenaufstieg gedacht ist, wodurch dieses Reittier nicht mehr erhältlich sein wird. Schneller Razzashiraptor: Auch dieses Reittier wird mit den Änderungen an Zul’Gurub nicht mehr erhältlich sein.

Auch dieses Reittier wird mit den Änderungen an Zul’Gurub nicht mehr erhältlich sein. Razzashijungtier: Mit den Änderungen an Zul’Gurub wird auch dieses Haustier nicht mehr erhältlich sein.

Mit den Änderungen an Zul’Gurub wird auch dieses Haustier nicht mehr erhältlich sein. Foliant der Verwandlung: Schildkröte: Dieser Foliant wird auf anderem Wege weiterhin erhältlich sein.

Dieser Foliant wird auf anderem Wege weiterhin erhältlich sein. Schwarzes/Weißes Schlachtross des Kreuzfahrers, Schnelles Ross der Allianz und Schneller Wolf der Horde: Da das versuchsbasierte Tributsystem aus der heroischen Prüfung des Kreuzfahrers entfernt wird, wird die Tributtruhe des Argentumkreuzzugs nicht mehr erscheinen und diese Reittiere werden nicht mehr erhältlich sein.

Da das versuchsbasierte Tributsystem aus der heroischen Prüfung des Kreuzfahrers entfernt wird, wird die Tributtruhe des Argentumkreuzzugs nicht mehr erscheinen und diese Reittiere werden nicht mehr erhältlich sein. Mimirons Kopf: Dieses Reittier wird zu einer sehr niedrigen Dropchance beim Besiegen der 25-Spieler-Version von Yogg’saron erhältlich sein, wenn euch keine Hüter unterstützen.

Dieses Reittier wird zu einer sehr niedrigen Dropchance beim Besiegen der 25-Spieler-Version von Yogg’saron erhältlich sein, wenn euch keine Hüter unterstützen. Unbesiegbar: Dieses Reittier wird zu einer sehr niedrigen Dropchance beim Besiegen der heroischen 25-Spieler-Version des Lichkönigs erhältlich sein.

Dieses Reittier wird zu einer sehr niedrigen Dropchance beim Besiegen der heroischen 25-Spieler-Version des Lichkönigs erhältlich sein. Nicht mehr machbar sind diverse Raid-Erfolge wie „Der Unverwüstliche“ respektive „Der Unsterbliche“ aus Naxxramas, „Champion/Eroberer von Ulduar” oder die verschiedenen Tribut-Erfolge für die Prüfung des Kreuzfahrers.

Verabschiedet euch von den Erfolgen für die Dungeon- und Raid-Embleme aus Wrath of the Lich King Classic, von Achievements wie „Timear prophezeit“ und „Beweise des Ablebens“ sowie von Meilensteinen für das Leveln der Waffen-Fertigkeiten respektive den Erhalt der Paladin-Mounts.

Eine vollständige Liste aller Inhalte, die mit Cataclysm Classic verschwinden, findet ihr auf Warcraft Tavern. Beachtet zudem, dass die „Meister der Lehren“-Erfolge aufgrund der neuen Quests in Kalimdor und den Östlichen Königreichen angepasst werden.

Was brauche ich, um Cataclysm Classic spielen zu können?

Wie bei den vorherigen Classic-Erweiterungen benötigt ihr auch für Cataclysm Classic nur ein aktives WoW-Abo oder etwas bezahlte Spielzeit. Eine weitere Parallele: Blizzard bietet optionale Editionen für das neue Classic-Kapitel an, über die ihr euch Ingame-Goodies sichern könnt.

Loderndes Heroic-Paket für 29,99 Euro : Fliegendes Reittier Avatar der Flamme, fliegendes Reittier Runengebundener Feuerlord (für modernes WoW), Haustier Mini-Furorion (für Classic und das moderne WoW), Transmog-Set Ornat des Schattenhammers, Spielzeug Instastadt-Startset

: Fliegendes Reittier Avatar der Flamme, fliegendes Reittier Runengebundener Feuerlord (für modernes WoW), Haustier Mini-Furorion (für Classic und das moderne WoW), Transmog-Set Ornat des Schattenhammers, Spielzeug Instastadt-Startset Loderndes Epic-Paket für 79,99 Euro: Alle Goodies vom Heroic-Set plus Charakteraufwertung auf Stufe 80 und 30 Tage Spielzeit

Die besonderen Inhalte der optionalen Editionen von Cataclysm Classic.

Was muss ich noch wissen?

Mit Cataclysm Classic stampfen die Entwickler den Währungen-Reiter ein. Statt zahllose verschiedene Embleme gibt’s in Zukunft nur noch Gerechtigkeits- und Tapferkeitspunkte für den PvE-Bereich. Im PvP verdient ihr euch wiederum nur noch Ehrenpunkte und Eroberungspunkte.

Wichtig für den Übergang von WotLK zu Cataclysm Classic: Embleme des Frosts/Triumphs werden in Gerechtigkeitspunkte umgewandelt. Für den Rest bekommt ihr jeweils ein paar Goldstücke. Ihr habt es also durchaus in der Hand, ob ihr für das kommende Abenteuer einen satten Gold- oder Gerechtigkeitspunkte-Bonus erhaltet.

Diese Wahl gibt's bei den PvP-Währungen nicht. Egal, ob Ehrenabzeichen, Splitter des Steinbewahrers, Geistsplitter, Münze der Venture oder die alten Ehrenpunkte: Stets erhaltet ihr im Tausch eine gewisse Menge der neuen Ehrenpunkte.