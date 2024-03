WoW Cataclysm Classic: So bereitet ihr euch schon jetzt optimal vor

Seit der BlizzCon 2023 wissen wir, dass WoW Cataclysm Classic im Sommer 2024 erscheinen soll. Sobald der Launch ansteht, starten speziell die Azeroth-Helden in der überarbeiteten Welt voll durch, die sich schon jetzt auf den anstehenden Kataklysmus vorbereiten. Wir verraten euch, was ihr tun könnt.

Irgendwann im Frühling 2024 starten die Pre-Events von WoW Cataclysm Classic. Im Frühsommer muss Azeroth dann erneut den durch Todesschwinge ausgelösten Kataklysmus überleben. Als Ausgleich gibt’s Worgen und Goblins, Archäologie, Umschmieden und zig weitere Neuerungen.

Sobald der Start von Cataclysm Classic ansteht, starten speziell die Spieler in der überarbeiteten Welt voll durch, die sich schon jetzt auf die kommenden Herausforderungen vorbereiten. Was ihr schon jetzt im Detail tun könnt, verraten wir euch in diesem Guide.

Zur Einstimmung gibt’s den toll inszenierten Cinematic-Trailer für Cataclysm Classic:

Meistert Inhalte, die bald verschwinden

Der Kataklysmus ändert nicht nur das Antlitz von Azeroth, sondern vernichtet auch diverse aktuelle Classic-Inhalte. Nehmt nur die beiden Raid-Herausforderungen Zul’Aman und Zul’Gurub, die mit einer der späteren Cataclysm-Phasen als heroische Dungeons zurückkehren. Wer die zugehörigen Raid-Erfolge noch erledigen oder die beiden Mounts (Raptor und Tiger) in seinen Stall stellen möchte, muss sich ranhalten.

Ebenfalls nicht mehr machbar sind in Cataclysm Classic diverse Raid-Erfolge wie „Der Unverwüstliche“ respektive „Der Unsterbliche“ aus Naxxramas, “Champion/Eroberer von Ulduar” oder die verschiedenen Tribut-Erfolge für die Prüfung des Kreuzfahrers.

Verabschiedet euch außerdem von den Erfolgen für die Dungeon- und Raid-Embleme aus Wrath of the Lich King Classic, von Achievements wie „Timear prophezeit“ und „Beweise des Ablebens“ sowie von Meilensteinen für das Leveln der Waffen-Fertigkeiten respektive den Erhalt der Paladin-Mounts.

Eine vollständige Liste aller Inhalte, die mit Cataclysm Classic verschwinden, findet ihr auf Warcraft Tavern.

Wer den schnellen zulianischen Tiger aus Zul’Gurub haben will, muss sich ranhalten.

Bereitet euren Hauptcharakter und Twinks vor

Mit Cataclysm Classic wird das aktuelle Klassen-Design/Balancing von WotLK Classic auf den Kopf gestellt – auch aufgrund der „neuen“ Talentbäume und frischen Ressourcen wie Fokus der Jäger oder Seelensplitter der Hexenmeister.

Falls ihr einen Wechsel zu einer anderen Klasse plant oder schon jetzt wisst, dass ihr den einen oder anderen Twink nach dem Kataklysmus aktiv spielen möchtet, dann nutzt die Zeit bis zum Launch, um Level 80 zu erreichen und wichtige Meilensteine für eure Helden abzuschließen.

Dabei solltet ihr auch den Pre-Patch im Blick behalten, der bereits das modernisierte Azeroth und damit eine frische Level-Erfahrung für niedrigstufige Charaktere, aber auch die beiden neuen Völker Worgen und Goblins mitbringen wird.

Tipp: Das Sammeln von Ressourcen wie Erze und Kräuter liefert in Cataclysm Classic Erfahrungspunkte. Apropos …

Wählt und levelt eure Berufe

Dieser Tipp ist nicht nur für neue Charaktere relevant, sondern auch für Spieler, die in WotLK Classic über alle Klassen hinweg die aktuell bestmöglichen Berufe-Kombinationen für Raids oder PvP nutzen. Blöd, wenn das bedeutet, dass ihr auf allen Charakteren gerade die gleichen Handwerke nutzt. Möglichst viel Gold kann man auf die Art zum Start von Cataclysm Classic nicht verdienen.

Dazu kommt: Mit der nächsten Erweiterung verändern sich einige Berufe-Vorteile. Bergbauer wird zum Beispiel eine solide Wahl für Tanks, da der Beruf 120 Ausdauerpunkte gewährt. Das Lebensblut der Kräuterkundler liefert euch auf Knopfdruck indes einen starken Tempo-Effekt. Und Kürschnerei … nun … den Buff für die kritische Trefferwertung kann man tatsächlich vergessen.

Überlegt euch gut, welche Berufe ihr für WoW Cataclysm Classic levelt.

Ebenfalls wichtig für die Wahl der Berufe: Auch in Cataclysm Classic gibt’s Herstellungen, die ihr nur mit einer gewissen Abklingzeit (etwa einmal pro Tag oder pro Woche) durchführen könnt. Diese Berufe auf Charaktere auszulagern, die ihr sonst nicht viel spielen werdet, kann ohne viel Aufwand eine Menge Gold einbringen.

Wir denken hier etwa an Transmutieren: Echtgold der Alchemisten, das Feuerprisma der Juwelenschleifer oder die diversen Schneiderei-CDs wie Traumstoff oder Traum von Tiefenheim.

Eine ebenfalls starke Option, zumindest für die erste Phase von Cataclysm Classic: Inschriftenkunde, das euch Zugang zu den neuen Dunkelmondkarten und Schulter-Verzauberungen gewährt.

Bringt euren Kleiderschrank auf Vordermann

Mit Cataclysm Classic kommen die Transmogrifizierung und accountweite Sammlungen. Wer nach dem Kataklysmus Zugriff auf eine große Zahl von Klamotten haben will, sollte jetzt vor allem die Rüstungen und Waffen farmen, die mit Todesschwinges Ausbruch verschwinden.

WoW Cataclysm hat uns die Transmogrifizierung eingebracht. In Cata Classic gibt’s von Anfang an accountweite Sammlungen.

Zu den bald nicht mehr verfügbaren Items gehören etwa Waffen wie Segnung, Rhok’delar oder Quel’Serrar. Auch in vielen normalen Dungeons von Azeroth werden die Loot-Listen der Bosse und Trash-Gruppen auf links gedreht.

Behaltet die Währungsumrechnung im Hinterkopf

Mit Cataclysm Classic dampfen die Entwickler den Währungen-Reiter ein. Statt zahllose verschiedene Embleme gibt’s in Zukunft nur noch Gerechtigkeits- und Tapferkeitspunkte für den PvE-Bereich. Im PvP verdient ihr euch wiederum nur noch Ehrenpunkte und Eroberungspunkte.

Wichtig für den Übergang von WotLK zu Cataclysm Classic: Embleme des Frosts/Triumphs werden in Gerechtigkeitspunkte umgewandelt. Für den Rest bekommt ihr jeweils ein paar Goldstücke. Ihr habt es also durchaus in der Hand, ob ihr für das kommende Abenteuer einen satten Gold- oder Gerechtigkeitspunkte-Bonus erhaltet.

Diese Wahl gibt’s bei den PvP-Währungen nicht. Egal, ob Ehrenabzeichen, Splitter des Steinbewahrers, Geistsplitter, Münze der Venture oder die alten Ehrenpunkte: Stets erhaltet ihr im Tausch eine gewisse Menge der neuen Ehrenpunkte.

Übrigens: Die Beta von Cataclysm Classic läuft und es sollen sukzessive mehr Spieler eingeladen werden