War Cataclysm damals wirklich so schlecht? Findet es selbst heraus und meldet euch für die Beta von Cata Classic an

Wer die neue Klasse in WoW WotLK Classic spielen will, sollte ab heute schon anfangen

WoW Classic: Wrath of the Lich King – In unter 10 Minuten – Anzeige

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Doch reicht all das aus, damit die Cataclysm-Inhalte fast 14 Jahre nach dem ursprünglichen Release richtig viel Spaß machen? Wer genau das herausfinden will, sollte sich für die Beta anmelden. Der Autor dieser Zeilen hat die Dolche bereits geschärft und die Satteltaschen gepackt. Aber vielleicht gehört ihr ja zu den zahlreichen Spielern, die keinen Bock auf WoW: Cataclysm Classic haben

WoW Classic: Fans können in der neuen Saison jetzt doppelt so schnell ins Endgame, doch einige wollen das gar nicht

Wie kann ich mich für die Beta anmelden? Besucht diesen Artikel auf der offiziellen Webseite von World of Warcraft und klickt dort auf „Jetzt anmelden!“. Die erste Einladungswelle ist zwar bereits raus, doch sollen weitere Einladungen laut Community Manager Kaivax folgen (via offizielles WoW-Forum ).

Wer die neue Klasse in WoW WotLK Classic spielen will, sollte ab heute schon anfangen

WoW Classic: Wrath of the Lich King – In unter 10 Minuten – Anzeige

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Ähnlich wie bei den vorherigen Classic-Versionen von Burning Crusade und Wrath of the Lich King erwartet euch auch in Cataclysm Classic eine im Detail angepasste Version der damaligen Erweiterung (dazu gleich mehr).

Die Beta von WoW: Cataclysm Classic ist gestartet! Findet heraus, ob die dritte Erweiterung von World of Warcraft so schlecht wie ihr Ruf ist. Wer dem Ruf folgen möchte, findet hier Infos zur Anmeldung und den bereits verfügbaren Beta-Inhalten.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to