WoW hat bald 600.000 neue Spieler, die es gar nicht abwarten können

Ende des vorletzten Jahres kam es allerdings bei neuen Verhandlungen zu Konflikten, die so arg ausfielen, dass die Kooperation letztlich komplett scheiterte. NetEase war über den Ausgang so zornig, dass Mitarbeiter sogar die riesige Warcraft-Statue zerstörten. Damit verloren im Januar 2023 alle Chinesen Zugriff auf ihre Accounts und die Server – WoW und andere Blizzard-Titel waren für sie nicht mehr verfügbar.

Warum konnten Chinesen nicht spielen? In China benötigen ausländische Spiele-Entwickler einen inländischen Partner, um ihre Games betreiben zu können. In der Vergangenheit hat Blizzard hier mit NetEase zusammengearbeitet.

Woher kennt man die Spieler-Zahlen? In China hat kurz nach der Ankündigung der Rückkehr von World of Warcraft und anderen Spielen vor Vor-Registrierung begonnen. Interessierte Fans können sich bereits anmelden. Das hilft NetEase auch dabei zu planen, wie viele Server letztlich wohl benötigt werden.

Wie viele Abonnenten es aktuell in World of Warcraft gibt, das hat Blizzard vor einer Weile verraten. Doch bald gibt es wohl wieder deutlich Zuwachs. Denn mehr als 600.000 Fans haben bereits Interesse bekundet und warten darauf, endlich wieder durch Azeroth streifen zu können.

