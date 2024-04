WoW Classic denkt über Mega-Realms nach, hat eine bitterböse Idee

Die Stimmung in WoW Classic könnte bald rauer werden. Zumindest dann, wenn zwei Entwickler ihre Idee umsetzen dürfen und Realms gegeneinander antreten lassen.

Neben der Retail-Version „WoW: Dragonflight“ erfreuen sich auch die verschiedenen Classic-Varianten von World of Warcraft noch immer großer Beliebtheit – auch wenn die manchmal schwankt. Viele Realms in Wrath of the Lich King Classic sind inzwischen etwas unterbevölkert. Daher denken die Entwickler darüber nach, einige Realms zusammenzulegen. Doch im Zuge dieser Idee kam zwei WoW-Entwicklern auch eine Idee: Warum nicht den größten Allianz- und den größten Horde-Realm gegeneinander antreten lassen?

Was wurde gesagt? Der Senior Game Producer von World of Warcraft, Tom Ellis, hat auf Twitter eine interessante Idee erklärt:

Alles klar, also wir haben uns die Realms von Wrath Classic angeschaut und überlegt, wie wir die vor dem Start von Cataclysm etwas eindampfen können, in Mega-Realms wie bei der Saison der Entdeckungen. Aber während wir das getan haben, haben wir realisiert, dass sich uns hier eine Möglichkeit bietet, vor der wir zu viel Angst haben, um sie umzusetzen. Faerlina-US und Benediction-US sind Fake-PvP-Realms, auf beiden gibt es 99 % einer Fraktion. Einer Horde und einer Allianz und nahezu in der gleichen Anzahl. [Josh Greenfield] und ich wollen die beiden Realms nahezu verzweifelt zusammenwerfen und das Fraktions-Balancing aktivieren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Was ist das Problem mit den beiden Realms? In Wrath of the Lich King Classic haben viele Realms den Zusatz „PvP“ nur als theoretisches Konstrukt. Denn tatsächliches PvP gibt es auf vielen Realms gar nicht. Das liegt daran, dass die Fraktionen mit einem massiven Ungleichgewicht ausgestattet sind. So gibt es auf manchen Realms einen Horde-Anteil von knapp 99 %, während auf anderen ein Anteil von 99 % Allianz besteht.

Dass es hier wirklich zu PvP-Konflikten kommt, ist unwahrscheinlich. Wenn, dann gleicht das wohl eher einem gemeinschaftlichen Verprügeln.

Ist das eine gute Idee? Genau darüber sind sich auch die WoW-Entwickler nicht so ganz im Klaren. Denn obwohl Faerlina und Benediction zwar der Definition nach PvP-Realms sind, findet dort im Grunde gar kein PvP statt. Daher erklärte Tom Ellis weiter:

Das Problem ist, dass eine sehr reale Anzahl von Leuten, die sich auf diesen Realms etabliert haben, niemals wirklich mit der Realität von ausbalanciertem PvP konfrontiert werden wollten und daran nun zu rütteln könnte dafür sorgen, dass sie gehen.

Aus diesem Grund fragt Ellis im Anschluss auch die Spielerinnen und Spieler dieser beiden Realms, was die von dieser Idee halten.

So reagiert die Community: Zumindest in den Kommentaren auf X/Twitter scheinen sich viele für dieses Experiment auszusprechen.

„Ich habe auf Faerlina angefangen und bin dann auf Benediction gewechselt, weil ich immer Allianz spiele. Ich will PvP machen, aber es existiert einfach nicht. Persönlich würde ich es lieben zu sehen, wie das abläuft, solange die PvE-Spieler einen kostenlosen Transfer auf einen anderen PvE-Realm bekommen.“ – TirrinWoW

„Beide Realms sollten PvP-Realms sein. Die meisten Spieler auf diesen Realms verstehen das hoffentlich. Ich sehe keinen Grund, warum man die beiden nicht verschmelzen sollte. Es WIRD am Anfang chaotisch sein. Aber mit dem Balancing und mehr glaube ich, dass es auf lange Sicht den Stress wert sein wird.“ – Steve

Viele sind allerdings auch der Ansicht, dass man die Idee des „Kriegsmodus“ aus dem modernen World of Warcraft adaptieren könnte. Denn dann könnte man unabhängig von Realm und Community entscheiden, ob man an PvP-Kämpfen teilnehmen will oder nicht.

Kommt das so? Wahrscheinlich nicht. Die Entwickler betonen selbst, dass die Idee zu sehr am „Status Quo“ rütteln würde, wenngleich sie die Idee interessant finden und daher um Feedback bitten. Wenn das schon keine dauerhafte Lösung sein wird, dann ja vielleicht doch etwas, das temporär ausprobiert werden könnte.

Hättet ihr Lust auf solche „Mega-PvP-Realms“, in denen beide Fraktionen in großer Zahl vorhanden sind? Oder findet ihr die aktuelle Verteilung mit der Dominanz einer Seite genau richtig für Classic?

In WoW Classic stellen sich Spieler derweil besonderen Herausforderungen – wie etwa einen Magier ohne Zauber zu spielen.