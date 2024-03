Spieler zockt WoW Classic HC völlig falsch, nutzt als Magier keine Zauber, klappt trotzdem

Ein Spieler hat sich dazu entschieden, den Hardcore-Modus von WoW Classic völlig falsch zu spielen. Er ist zwar ein Magier, nutzt aber keinerlei Zauber. Nur mit seinem Stab und Ingenieurs-Werkzeugen prügelt er sich Stück für Stück durch die Gegner. Und irgendwie funktioniert’s: Das erste Drittel hat er geschafft.

Das ist die seltsame Challenge:

Der Reddit-Nutzer SnooCakes5828 hat ein Bild von seiner Magierin „Meleemageez“ auf Stufe 20 gepostet mit dem Kommentar: „keine Zauber.“

Das Besondere: der Nutzer spielt WoW Hardcore, einen Modus, in dem man nicht sterben darf, sonst ist der Charakter einfach weg.

Warum er das tut? Vermutlich für die Herausforderung, die so etwas mit sich bringt. Denn Magier sind für so ein Vorhaben wirklich nicht geschaffen.

Der erste Spieler auf Level 60 in WoW Classic HC war übrigens ein Magier mit riskanter Skillung – Aber immerhin mit Zaubern.

Wie funktioniert das? Im Prinzip ganz einfach: SnooCakes pickt sich einen Gegner raus und verprügelt ihn. Das wiederholt er immer und immer wieder, Stück für Stück. Wie er zeigt, funktioniert das, es dauert halt nur ewig.

Der Spieler erklärt, dass er keinerlei Zauber nutzt – nicht einmal defensive. Lediglich Bomben und andere Spielereien vom Ingenieurs-Beruf erlaubt er sich. SnooCakes erklärt, er könne nicht nur Gegner deutlich auf seinem Level besiegen, sondern auch solche rund um seine Stufe: „Da muss ich nur extra vorsichtig sein.“

Schon auf Zauber zu verzichten, also alle Fähigkeiten des Magiers, ist eine große Herausforderung. Die Klasse selbst bringt aber für genau diese Challenge noch weitere Schwierigkeiten mit sich:

Magier können ausschließlich Stoffrüstung tragen, die so gut wie keine Defensive bietet.

Die Auswahl der Waffen ist ebenfalls beschränkt, Schilde für mehr Defensive gehen ebenso wenig wie Zweihand-Waffen (mit Ausnahme von Stäben).

SnooCakes setzt auf „Melee Only“ – Das heißt, Zauberstäbe sind ebenfalls verboten. Damit fehlen zusätzlich nützliche Stats.

Statt auf Intelligenz, der eigentlich wichtigste Wert für Magier, setzt SnooCakes auf Ausdauer, Stärke und Geschicklichkeit. So kann er besser überleben und wenigstens etwas mehr Schaden austeilen.

„Klingt nach Krieger mit Extra-Schritten“

Bei anderen Spielern stößt die selbstauferlegte Challenge gleichermaßen auf Bewunderung und Kopfschütteln. Die einen beglückwünschen SnooCakes zu seinem Erfolg und sind erstaunt darüber, dass er so lange durchhält.

Andere meinen, dass exakt diese Herausforderung ziemlich fragwürdig sei. Man könne doch zumindest einen „Nur Berufe“-Run machen, das sei wenigstens irgendwie unterhaltsam. Aber nur auf Mobs einprügeln ohne irgendwas, sei doch irgendwie öde.

Gerade, dass Magier für so etwas aber nicht ausgelegt sind, scheint den Reiz auszumachen. Schon vor SnooCakes hat wenigstens ein anderer Spieler genau das Gleiche versucht, ebenfalls in Hardcore. Der Zwergenmagier hat sogar mindestens Stufe 40 erreicht (via YouTube).

Dass sich Spieler selbst Herausforderungen ausdenken, ist dabei nichts Neues. In WoW Classic HC hat sich ein Spieler nackt und ohne Talente auf Stufe 60 geboxt. Der Trick hier war, dass es sich um einen Jäger handelt, der mit seinem Pet wenigstens einen kämpfenden Begleiter hat.

Die ganze Idee hinter den Challenges ist aber noch älter. Bereits im uralten RuneScape gab es die „Ironman“-Herausforderung in verschiedenen Graden. Der leichteste davon verzichtet auf den meisten Loot, der schwerste auf so ziemlich alle Features inklusive einer Bank. Und selbst hier gibt es Leute, die alles abschließen: Spieler steckt 19.100 Stunden und 8 Jahre in MMORPG – Muss sich rechtfertigen, dass er kein „Loser” sei