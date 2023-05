Der Heiler wird oft zu Unrecht beschuldigt, wenn eine Gruppe in WoW Classic versagt. Doch in diesem Video ist zu sehen, dass diese Schuldzuweisung tatsächlich auch mal stimmen kann. Der Twitch-Streamer Asmongold kommentiert einen der wohl dümmsten Tode, den eine Gruppe in World of Warcraft erleben musste.

Wie ist die Gruppe gestorben? In einem Clip ist zu sehen, wie ein Spieler sich auf fünf Gegner stürzt. Das alleine ist in WoW Classic schon eine dumme Idee, die schon in der Regel zum Scheitern verurteilt ist. Der Spieler ist aber zum Glück nicht alleine und übersteht die Aktion.

Die Gruppe besteht aus einem Heiler und einem Tank, also sollte die Strategie klar sein: Der Tank zieht die Aufmerksamkeit der Gegner auf sich, während der Heiler die TP generiert. So weit, so klar, oder?

Doch plötzlich stürmen zwei der fünf Gegner auf den Heiler zu. Dieser bekommt Panik und flüchtet vor den beiden Mobs. Was er in seiner Panik nicht registriert: Er entfernt sich zu weit vom Tank, der die Aufmerksamkeit der Gegner wieder auf sich ziehen könnte.

Der Heiler weist stattdessen den Tank an, die Gruppe einfach in Ruhe zu lassen und mit ihm zu flüchten. Dieser Plan geht allerdings schief, denn die Mobs verteilen auch über eine große Distanz hinweg noch ordentlich Schaden, bevor sie von einem Charakter ablassen.

Die Quintessenz: Der Heiler stirbt, während der Tank noch versucht, die restlichen Feinde zu beseitigen. Weil er seine TP allerdings nicht mehr regenerieren kann, stirbt auch er nach wenigen Sekunden.

Was ist daran so dramatisch? Die Hardcore-Challenge in WoW Classic stammt aus der Community und ist kein offizieller Schwierigkeitsgrad. Die Idee dahinter ist, dass jeder Charakter nur ein Leben hat. Sollte die Spielfigur auf dem Weg zu Stufe 60 sterben, gilt die Herausforderung als gescheitert und die Spieler müssen von vorne anfangen.

Die Partien im Hardcore-Modus sind dementsprechend angespannter als im normalen Modus. Ein Hardcore-Spieler regte sich beispielsweise auf, weil er Hilfe bekam und dadurch starb.

„Was zur Hölle ist passiert?“

Was hat Asmongold damit zu tun? Der Heiler, der in dem Video zu sehen ist, ist Mcconnell, ein alter Bekannter von Asmongold. Der Kumpel bescherte Asmongold bei seiner Rückkehr sogar 20.000 US-Dollar. Der Twitch-Streamer schaut sich das Video an und schlägt sich schon die Hand vors Gesicht, als er Mcconnells Namen entdeckt. Vermutlich ahnt er, wie der Clip ausgeht.

Er regt sich vor allem darüber auf, dass sich Mcconnell darüber beschwert, dass er kein Mana mehr zum Heilen hat. Das ist eine glatte Lüge, denn im Standbild ist zu sehen, wie er gerade einmal ein Drittel seines Manas verloren hat. Asmongold, der als größter MMORPG-Streamer bekannt ist, redet sich auch im weiteren Verlauf in Rage:

Oh mein Gott. Was zur Hölle ist passiert? Junge, wie kann man einen Charakter so verlieren?

Wem gibt Asmongold die Schuld? Der Twitch-Streamer sieht die Schuld nicht nur beim Heiler, sondern auch beim Tank. Der Heiler hätte nicht wegrennen und statt des Tanks besser sich selbst heilen sollen. Der Tank trage allerdings die Schuld daran, dass er die Aufmerksamkeit der Gegner verloren hat und es so überhaupt erst zu dieser skurrilen Situation gekommen ist.

Ihr habt noch nie von Asmongold gehört? Wir verraten euch in drei Minuten alles Wichtige zum Twitch-Streamer:

Da die im Video zu sehende Gruppe einen so dummen Tod stirbt, ist es umso ärgerlicher, dass sie ihre Charaktere auf so eine Weise verloren haben. Vielleicht halten sich die beiden Spieler das nächste Mal an eine andere Taktik und kommen so bis auf Stufe 60.

Eine Hardcore-Gruppe ist sogar so mutig und wagt sich an Raids:

