Hardcore-Charakter in WoW Classic stirbt auf Level 46, weil er Hilfe bekam: „Der Mage hat mich umgebracht“

In World of Warcraft ist Hilfe eigentlich etwas Nettes. Aber es kann auch gehört scheitern und Tage der Arbeit ruinieren.

Wem das normale World of Warcraft Classic zu langweilig ist, der widmet sich der Hardcore-Variante, in der jeder Charakter nur ein Leben hat. Das geht allerdings oft mit Frustration einher, wenn der Charakter plötzlich ins Gras beißt – und auch Streamer sind vor diesen Vorfällen nicht gefeit. Sehr zur (Schaden-)Freude der Zuschauer.

Was ist „Hardcore“-WoW? Die Hardcore-Challenge ist vor allem als Idee in der Community entsprungen und versucht World of Warcraft einen zusätzlichen Schwierigkeitsgrad zu verleihen. Die grundsätzliche Idee: Jeder Charakter hat nur ein Leben. Sollte der Held auf seinem Weg zu Stufe 60 sterben, dann gilt die Challenge als gescheitert und man muss im Zweifel von vorne anfangen.

Das ist in der Classic-Variante von WoW ein ziemlicher Aufwand, denn die Level-Phase dauert häufig mehrere Wochen. Und auch wenn das Spiel damals noch als „mechanisch simpler“ galt, gibt es viele Augenblicke, in denen ein einziger Fehler zum Tod führen kann. Sei es der Respawn eines Feindes, das versehentliche Angreifen von zu vielen Mobs oder schlicht Pech – denn ein kritischer Treffer kann gerne mal die halben Lebenspunkte des Helden rauben.

Zusätzlich gibt es oft noch weitere Regeln. So ist das Spielen in der Gruppe nur für Dungeons gestattet. Handel mit anderen Spielern ist häufig verboten und das „sich ziehen lassen“ ohnehin Tabu. Der Gedanke ist: Man muss ohne Hilfe und aus eigener Kraft auf Stufe 60 ankommen ohne zu sterben.

Täglich sterben Streamer-Charaktere, ruinieren Tage der Arbeit

Dass so ein Abenteuer gerne mal ein jähes Ende findet, zeigen unzählige Clips im Internet. Einer der jüngsten auf dem deutschen Twitch-Kanal Bonjwa. Der Charakter „Brathering“ starb beim Kampf mit einem Elite-Gegner im Arathihochlande.

Besonders bitter: Der Tod kam vor allem deswegen zustande, weil ein anderer Spieler sich in den Kampf eingemischt hatte. Eigentlich hatte der Magier beim Kampf helfen wollen, dabei allerdings die Betäubung des Elite-Gegners zu früh aufgelöst. Einen unglücklichen, kritischen Treffer später segnet der Zwerg das Zeitliche.

WoW kriegt offizielle Hardcore-Server

Besonderes interessant an der ganzen Sache ist auch, dass die „Hardcore“-Szene in den letzten Monaten so angewachsen ist, dass auch Blizzard sie anerkennt. Erst vor wenigen Tagen hatten die Entwickler angekündigt, dass es bald eine offizielle Unterstützung für Hardcore-Server geben wird. Bisher funktioniert das Tracking von Hardcore-Charaktere nur über ein Addon, das permanent im Austausch mit anderen Charakteren steht. Künftig wird das aber wohl von Blizzard serverseitig implementiert.

Sobald wir mehr Details zu den offiziellen Hardcore-Servern wissen, berichten wir natürlich darüber.

Eine Hardcore-Gilde hat auch Geschichte geschrieben: Und sogar Nefarian geraidet.