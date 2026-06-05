Das „Ab 18“-Spiel Stellar Blade hat einen Nachfolger: mit beeindruckendem Trailer und neuen Protagonisten

Beim Summer Game Fest 2026 hat SHIFT Up einen ersten Trailer für Stellar Blade: Blood Rain gezeigt. Alles, was zum Sequel bisher bekannt ist, erfahrt ihr hier.

Was ist das für ein Spiel? Mit dem Action-Game Stellar Blade hatte das südkoreanische Entwicklerstudio Shift Up Corporation einen riesigen Erfolg – erst auf der PS5, dann auch auf dem PC mit fast 200.000 Spielern auf Steam gleichzeitig. Jetzt hat das Studio ein Sequel angekündigt: Stellar Blade: BLOOD RAIN.

Unter Gamern hatte Stellar Blade vor allem den Ruf, das „Ab 18“-Spiel zu sein, weil es Fan-Service im großen Stil betreibt. Die Charaktere werden durch freizügige Skins, wackelnde Körperteile und anbiedernde Animationen und Posen immer wieder in Szene gesetzt.

Hier könnt ihr den Trailer vom Summer Game Fest sehen und einen ersten Eindruck bekommen:

Video starten Stellar Blade: Blood Rain im Ankündigungstrailer Autoplay

Das zeigt der Trailer: Der erste Trailer zu Stellar Blade: BLOOD RAIN betreibt zunächst kräftig World-Building: Wir sehen einige Sequenzen des Settings und verschiedene Charaktere.

Im Verlauf des Trailers wird das Gezeigte dann schlagartig deutlich actionreicher. Es folgen Explosionen, blutige Kämpfe mit Nahkampf-Kombos und actionreiche Sequenzen.

Das ist zum Spiel bekannt: Aus der Videobeschreibung auf YouTube geht hervor, dass Blood Rain die Story des ersten Spiels fortführen wird. Außerdem wird es eine neue Protagonistin namens Evie geben. Welche Rolle Evie in der Handlung genau spielen wird, ist derweil unbekannt.

Spricht euch das Spiel an oder ist das eher weniger nach eurem Geschmack? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Falls ihr zum Summer Game Fest nichts verpassen wollt, begleiten wir von MeinMMO das Gaming-Event für euch im Live-Ticker. Dort könnt ihr auch die Highlights der Show nachlesen, falls ihr sie verpassen solltet. Speichert ihn euch also gerne ab: Summer Game Fest 2026: Die wichtigsten Ankündigungen im Live-Ticker