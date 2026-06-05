Ex-Entwickler von Naughty Dog machen neuen Koop-Shooter, der starke Trailer erinnert an Ghost Recon

Auf dem Summer Game Fest 2026 kündigten Ex-Entwickler von Naughty Dog ihr erstes neues Spiel an. Der neue Koop-Shooter erinnert an die alten Teile von Ghost Recon, zeigt aber direkt Stärken, die man von Uncharted oder The Last of Us kennt.

Was ist das für ein Spiel? Auf dem Summer Game Fest 2026 kündigte das Entwicklerstudio That’s No Moon ihr erstes Spiel, Crossfire, an. Das Studio besteht aus Entwicklern, die vorher bei Naughty Dog, den Machern hinter Uncharted und The Last of Us, gearbeitet haben.

Der Trailer zeigt bereits eine der größten Stärken von Naughty Dog, erinnert aber auch stark an die alten Teile von Ghost Recon.

Video starten Crossfire: Neuer Shooter erinnert an Ghost Recon, stammt von ehemaligen Naughty-Dog-Entwicklern Autoplay

Was sieht man im ersten Trailer zu Crossfire? Im Trailer sieht man 2 Soldaten, die sich auf einer Mission befinden. Ähnlich wie bei The Last of Us scheint das Gameplay aus der Schulterperspektive stattzufinden und den Fokus auf einen 2-Spieler-Koop zu setzen.

Der Trailer zeigt auch erste futuristische Fähigkeiten. So sieht man, dass sich einer der Soldaten unsichtbar machen kann, um Gegner aus dem Schatten heraus zu erledigen. Die Deckungsmechanik scheint ein wichtiges Kernelement des Gameplays zu sein. Vor allem die taktische Herangehensweise und Fähigkeiten wie die Unsichtbarkeit erinnern an alte Teile der Ghost-Recon-Reihe, etwa Ghost Recon: Future Soldier aus dem Jahre 2012.

Im Kontrast zum Gameplay gab es aber auch Zwischensequenzen zu sehen und die scheinen sich auch an The Last of Us zu orientieren, zumindest wenn man sich die Qualität des Voice-Actings und der Gesichtsanimationen anschaut. Man kann also davon ausgehen, dass auch die Geschichte im Fokus sein wird.

Im Zuge des Trailers gab es aber keine Info zu einem möglichen Release-Datum, auf diese Info scheint man noch etwas warten zu müssen. Freunde von Taktik-Shootern und guten Storys sollten auf jeden Fall einen Blick auf Crossfire werfen. Mehr zum Summer Game Fest lest ihr hier: Summer Game Fest: Die wichtigsten Ankündigungen im Ticker