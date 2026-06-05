Resident Evil: Veronica kehrt zurück – das Spiel, wegen dem ich heute keinen Horror mehr spielen kann

Resident Evil: Veronica wurde beim Summer Game Fest enthüllt. Für MeinMMO-Autor Max Handwerk ist’s ein zwiegespaltener Blick in die Vergangenheit.

Der erste Trailer beim Summer Game Fest 2026 zeigte ein Remake, um das sich schon Gerüchte rankten. Wir befinden uns in Paris und betreten ein Haus, in dem eine scheinbar nette ältere Dame uns freundlich empfängt. Sie lässt uns alleine in einem Zimmer zurück, plötzlich klopft es an der Tür.

Niemand ist zu sehen – doch plötzlich werden wir betäubt und alles wird dunkel.

Danach folgen in schneller Folge zahlreiche Szenen, die man vielleicht noch von früher kennt. Vor allem die Treppe des Herrenhauses, die zu sehen ist, dürfte sich vielen Fans ins Gehirn gebrannt haben – zumindest war es bei mir so.

Denn das Original, Code: Veronica, hat mich persönlich auf der PS2 fix und fertig gemacht.

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Eine Rückkehr in die Vergangenheit

Code: Veronica aus dem Jahr 2000 drehte sich um Claire Redfield, die auf der Suche nach ihrem Bruder ist. Sie findet sich im Laufe des Spiels in einem Herrenhaus wieder, in dem sich allerlei Bedrohungen befinden. Währenddessen ist auch Chris auf der Suche nach seiner Schwester.

Das Spiel glänzte durch seine Umgebungen, mit seiner bedrückenden Atmosphäre, mit den sich langsam öffnenden Türen, mit plötzlich auftauchenden Bedrohungen. Es war schwierig, es war verwirrend, aber: Es war auch einfach richtig spannend.

Für mich war Code: Veronica der erste Kontakt mit Horror-Spielen – aber gleichzeitig auch mein Hinweis, dass ich nicht so wahnsinnig gut mit Horror-Spielen zurechtkomme.

Das Ding war: Ich fand das Spiel damals so wahnsinnig spannend, mit seinen Rätseln, mit seinen Mysterien, dass ich es trotz des Horrors bis zum Ende durchgespielt habe. Ein Erfolg, den kein anderes Horror-Game danach jemals wieder bei mir erreichte.

Aber jetzt bin ich versucht.

Denn Veronica kehrt zurück: Auf dem Summer Game Fest wurde der neue Trailer vorgestellt, der ebenso vor beklemmender Atmosphäre triefte. Von den nahezu statischen Umgebungen der Orginalversion dürfte man sich wohl trennen, das passt einfach nicht mehr ins moderne Gaming.

Dafür zeigt der Trailer erstmal eine Ego-Perspektive. Das dürfte dem Spiel einen interessanten neuen Anstrich verpassen (wenn das nicht nur eine Stil-Entscheidung für die erste filmische Sequenz war). Sobald weitere Informationen bekannt sind, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden!

Resident Evil: Veronica war der erste Trailer des Summer Game Fests und läutete damit einen Abend vieler spannender Ankündigungen ein. Wenn ihr auf dem aktuellen Stand bleiben wollt, schaut am besten hier in unserem Live-Ticker zum Event vorbei. Das Summer Game Fest 2026 und alle seine Spiele im Live-Ticker