FYNG gamescom Show 2026: So etwas haben wir bei GameStar noch nie gemacht!

Mit unserer FYNG Show werden wir am 26. August ab 17:00 Uhr in völlig neue Dimensionen vorstoßen. Ein erster Ausblick, was wir für euch auf die Beine stellen.

Euch können wir es ja verraten: Wir haben gerade überall blaue Flecken. Weil wir uns ständig kneifen müssen, um sicherzustellen, dass wir nicht träumen.

Als wir Anfang 2024 die lustige Idee hatten, mit Find Your Next Game (FYNG) einen eigenen kleinen Showcase auf die Beine zu stellen, hätten wir uns nämlich nicht mal im Traum vorstellen können, was aus diesem »kleinen Showcase« nur zwei Jahre später einmal werden würde.

Eine gigantische Bühne mit über 40 Quadratmetern Videoleinwand in gamescom-Halle 7. Ein über zweistündiges Programm voll mit Weltpremieren und echtem Gameplay zu einigen der meisterwarteten Spiele. Ein gehäkeltes Polizeiauto.

Wir sind komplett überwältigt. Von über 100 Spiele-Einreichungen aus aller Welt, die unbedingt bei unserer Show dabei sein wollen. Aber auch von unserem Medienhaus Webedia, das uns solch eine große Bühne ermöglicht, im wahrsten Sinne des Wortes.

Hier könnt ihr nochmal einen Blick auf den Trailer zur vergangenen FYNG CAGGTUS 2026 werfen:

Video starten Find Your Next Game live von der CAGGTUS 2026 im Trailer Autoplay

Schwupps, schon stecken wir mitten in den finalen Vorbereitungen zur größten, aufwändigsten und ziemlich sicher auch lustigsten Show, die wir jemals auf die Beine gestellt haben. Jetzt habt ihr vielleicht eine ungefähre Ahnung, wie wir uns gerade fühlen und wie nervös wir sind.

Eine konkrete Ahnung gibt’s erst am 26. August ab 17:00 Uhr, wenn die Show startet, weil wir euch natürlich noch nicht verraten können und wollen, was alles passieren wird. Aber zumindest schon ein bisschen teasern, worauf ihr euch freuen dürft.

Die wichtigsten Fakten: Wann, wo, wer

Bevor wir einen kleinen Ausblick wagen, haken wir erstmal ab, was ihr wissen müsst, wenn ihr nichts verpassen wollt.

Wann geht’s los? Die Pre-Show zur FYNG gamescom Show startet am 26. August um 17 Uhr, die Main Show folgt um 17:30 Uhr. Unser Programm ist für etwas mehr als zwei Stunden geplant, wird also bis circa 19:45 Uhr dauern.

Wo wird gesendet? Wir übertragen live von unserem Stand aus der gamescom-Messehalle 7. Für unsere bislang größte Show bauen wir auch unsere bislang größte Showbühne mit gigantischen Videoleinwänden.

Bisher gibt’s unsere Showbühne nur als Render, aber ihr könnt vermutlich trotzdem erahnen, was wir da auf die Beine stellen wollen. Ihr findet uns in Halle 7, Stand B051 – C050.

Und natürlich übertragen wir die Show live auf sämtlichen Plattformen:

auf GameStar.de

auf dem GameStar-YouTube-Kanal

auf dem GameStar-Twitch-Kanal

auf der FYNG-Steam-Seite (in englischer Sprache, geht am 26. August um 10 Uhr live)

Kann ich die Show auch anders und später verfolgen? Aber selbstverständlich! Freut euch auf unseren legendären GameStar-Liveticker mit allen wichtigen Infos zur Show, Spitzengags und kompromittierenden Fotos aus Köln.

Außerdem werden wir den Showcase im Anschluss auch als Video zur Verfügung stellen, sodass ihr ihn bequem auf GameStar.de oder YouTube nachholen könnt. Und natürlich dürft ihr euch auch auf jede Menge exklusive News und Previews zu den Show-Ankündigungen freuen.

Was macht die FYNG gamescom Show besonders?

Als wir die Idee zu unserem eigenen Showcase hatten, war von Anfang an klar, dass wir ein paar Dinge anders machen wollen.

Eine redaktionelle Show: Natürlich gibt’s auch bei uns bezahlte Werbung, irgendwie müssen wir die Nummer ja finanzieren. Aber die ist bei uns klar als solche markiert. Und ins eigentliche Showprogramm kann man sich nicht einkaufen. Sondern allein unser Redaktionsteam entscheidet, was in die Show kommt und was nicht.

Über 120 Titel haben wir dafür evaluiert. Teilweise haben wir die Hersteller selbst angefragt, mehr als 100 Spiele wurden uns aber auch von den Studios selbst gepitcht, und zwar aus allen Teilen der Welt.

Kein Teleprompter-Ablesen: Wir senden live und ohne doppelten Boden. Natürlich bereiten wir uns sorgfältig vor, aber wir wollen zusammen mit unseren Bühnengästen authentisch die Spiele präsentieren und nicht nach Skript.

Obwohl die Show nochmal ein ganzes Stück internationaler wird, senden wir weiterhin auf Deutsch, allerdings bieten wir dieses Mal auf unserer FYNG-Steam-Seite auch einen englischsprachigen Kommentar an.

Fokus auf Gameplay: Bei der FYNG gamescom Show wird es keinen einzigen Trailer ohne Gameplay geben! Weil wir als Spielefans genauso wie ihr das Spiel sehen wollen und nicht irgendwelche Render-Teaser, die genau nichts verraten.

Und wir formulieren es mal so: Falls ihr euch bei einer ONL-Enthüllung denkt »Spannender Reveal, aber ein bisschen mehr Gameplay wäre cool!«, dann besteht durchaus die Chance, dass ihr dieses Gameplay bei uns zu sehen bekommt.

Eine angemessene Portion Quatsch: Wir nehmen Spiele sehr ernst, uns selbst aber nur so mittel. Anders ist kaum zu erklären, wie man auf die Idee kommen kann, eigens FYNGerpuppen für die Show zu häkeln. Und da wie gewohnt AK und Maurice Weber die Show moderieren werden, dürft ihr sicher sein, dass wirklich alles passieren kann.

Ja, unsere Community-Chefin Mary hat neben neuen FYNGerpuppen auch ein Polizeiauto gehäkelt. Aus Gründen.

Was für Spiele sind dabei?

Natürlich wollen wir euch die Überraschung nicht verderben. Aber so viel sein schon mal verraten:

Spiele, auf die wir uns freuen: Weil wir die Spiele unserer Show selbst auswählen, können wir auch ein Programm zusammenstellen, das wir selbst gern schauen würden.

Viel Abwechslung: Ein düsteres Soulslike mit Unreal Engine 5 mag noch cool sein. Wenn fünf davon hintereinander gezeigt werden, kann das aber auch schnell ermüden. Bei uns dürft ihr euch auf eine bunte, wilde Reise freuen – quer durch alle Genres und von Indie bis Blockbuster.

Neue Details zu euren Favoriten: Da gibt es dieses eine Spiel, auf das ihr euch freut, aber ihr habt noch nichts zur Kampagne gesehen? Oder bei dem ihr endlich verstehen wollt, wie eine typische Mission abläuft? Kennen wir. Und deshalb kommt bei uns nur in die Show, wer auch wirklich was Neues zeigen kann.

Echte Weltpremieren: Zugegeben, die Chancen, dass Valve bei uns Half-Life 3 enthüllt, stehen nach wie vor eher schlecht. Aber ihr dürft euch trotzdem auf einige spannende Spiele freuen, die bei uns ihren großen Reveal feiern werden. So wie zuletzt mit Corsair Cove bei unserer FYNG CAGGTUS Show im April.

Das großartige Aufbauspiel Corsair Cove war eine der Weltpremieren der letzten FYNG Show. Und auch bei der gamescom gibt es wieder so einige Überraschungen für euch, mit denen ihr garantiert nicht rechnet.

Wenn die Show näher rückt, werden wir an dieser Stelle noch etwas konkreter werden. Jetzt geht’s erstmal darum, die Vorbereitungen abzuschließen.

Über die letzten Monate haben wir wahnsinnig viel Arbeit, Herzblut und Häkelgarn in die Planung unserer FYNG gamescom Show gesteckt. Und wir freuen uns wahnsinnig darauf, das alles am 26. August ab 17 Uhr für euch auf die Bühne zu bringen.

Drückt uns die Daumen und vor allem: Seid live am 26. August um 17 Uhr dabei! Wir freuen uns auf euch.