Sony feiert in neuem Trailer die PS5, vielen Fans ist nicht zum Feiern zumute: „Früher gab es noch Discs für die PS5“

Sony hat in einem kurzen Trailer die PS5 und ihre Spiele gefeiert. Viele Kommentare darunter zeigen sich wütend, frustriert und enttäuscht. Denn sie fühlen sich von Sony missverstanden und halten dem Unternehmen immer noch das Ende der Disc vor die Nase.

Sony wird nicht müde zu betonen, wie gut doch die hauseigene PlayStation für GTA 6 gemacht sei. Teilweise bekommt man sogar das Gefühl, dass GTA 6 ein exklusiver PlayStation-Titel sein könnte.

Mittlerweile hat Sony mit „It Happens on PS5“ einen neuen Werbespot veröffentlicht, um Spielern zu zeigen, was sie auf der PS5 gerade spielen können oder bald spielen werden. Aber die Spieler haben nicht vergessen, dass Sony vor wenigen Wochen das Ende der Disc angekündigt hat. Entsprechend wütend und frustriert fallen die Reaktionen aus.

Video starten Alle bekannten Features der PS5 im offiziellen Trailer von Sony Autoplay

„Früher gab es noch Discs auf der PS5“

Schaut man sich die Reaktionen auf das offizielle YouTube-Video an, welches mittlerweile mehr als 200.000 Personen gesehen haben, dann fallen die Reaktionen sehr negativ aus. Von den mehr als 4.000 Kommentaren antworten die meisten mit Häme, Spott und vor allem mit Ärger. Und es ist nicht das erste Mal, dass sich der Ärger der Spieler unter einem offiziellen YouTube-Video entlädt.

So erklärt der am meisten bewertete Kommentar: „Früher gab es noch Discs auf der PS5“, und spielt damit sowohl auf den Titel des Videos als auch auf die weitreichende Entscheidung Sonys an.

Die ganze Unzufriedenheit der Nutzer zeigt sich auch in den anderen Kommentaren mehr als deutlich und macht klar, dass die Fans die Situation noch lange nicht auf sich beruhen lassen wollen.

Mittlerweile hat sich Sony auch ausführlich zum Ende der Disc und den Reaktionen geäußert, doch viele Spieler fühlen sich weiterhin unverstanden. Und nicht nur Spieler sind betroffen, sondern auch Einzelhändler und Personen, die nicht das Geld haben, jeden Tag ein Spiel für den vollen Preis zu kaufen, und lieber auf den Gebrauchtmarkt setzen.

Viele hoffen weiterhin darauf, dass Sony seine Entscheidung gegen die Disc noch einmal ändern wird. Doch an der Entscheidung dürfte kaum noch etwas zu ändern sein. Das zeigt das wichtigste Werk für die Disc-Herstellung in Österreich. Denn hier will man bereits alle Mitarbeiter auf neue Produkte umschulen: Viele hoffen, Sony überdenkt das Ende der Disc noch einmal, aber dafür dürfte es schon längst zu spät sein