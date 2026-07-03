Viele hoffen, Sony überdenkt das Ende der Disc nochmal, aber eine Fabrik in Österreich zeigt, dass es längst zu spät sein könnte

Sony stellt die Disc-Produktion ein. Die Entscheidung wird stark kritisiert, doch sie dürfte kaum noch zu ändern sein. Das zeigt das wichtigste Werk für die Disc-Herstellung in Österreich. Denn hier will man bereits alle Mitarbeiter auf neue Produkte umschulen.

Sony hat überraschend angekündigt, dass man die Produktion und den Verkauf von physischen Spielen einstellen wolle. Das kam für viele überraschend und die Kritik an der Entscheidung ist entsprechend groß.

Viele hoffen jetzt darauf, dass Sony einen Rückzieher macht, wenn man sich von so viel Kritik konfrontiert sieht. Doch Sony hat in Österreich schon eine Entscheidung getroffen, die zeigt, dass es für diese Hoffnung schon zu spät sein dürfe.

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Größte Disc-Produktion von Sony stellt seine Herstellung auf Mikro-Linsen um

Was hat das mit Österreich zu tun? In Thalgau in Österreich steht das wichtigste Produktionswerk für Discs von Sony. Laut Aussagen des Konzernchefs in Österreich produziert das Werk die Hälfte seiner Discs für die PlayStation, täglich sollen 600.000 Discs pro Tag das Werk verlassen.

Doch in Thalgau plant man schon länger mit einschneidenden Veränderungen und die Ankündigung von Sony, man wolle die physische Disc abschaffen, kommt für das Werk und den Chef nicht überraschend. So erklärte der Leiter für „Micro Optics“ von Sony DADC, Markus Streibl gegenüber dem ORF, dass die Veränderungen schon länger abzusehen gewesen seien:

Nach Angaben der Unternehmensleitung wurden kürzlich rund 30 Millionen Euro in neue Technologien zur Herstellung optischer Mikrolinsen im Werk investiert. Dies werde der neue Geschäftsbereich sein. Diese „Micro Optics“ werden heute in etlichen Bereichen, darunter in Handys, Fahrzeugen, der Medizintechnik und Industriesensoren benötigt.

Bereits kommendes Jahr will Sony mit optischen Mikro-Linsen in die Serienproduktion gehen, Mitarbeiter würden bereits umgeschult werden. Eine Rückkehr zur Disc-Produktion wirkt da fast schon unmöglich.

Sony stellt die physischen Spiele für die PlayStation ein. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann meint, dass er keinen Grund mehr habe, eine PS6 zu kaufen. Und vielen anderen geht es ähnlich. Die Strategie, nur noch auf Digital zu setzen, dürfte sinnvoll sein, doch viele Spieler hat man damit dennoch kalt erwischt: Nach 10 Jahren PlayStation hat Sony die PS6 für mich gekillt – und vielen von euch geht es genau so