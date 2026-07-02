Nach 10 Jahren PlayStation hat Sony die PS6 für mich gekillt – und vielen von euch geht es genau so

Sony stellt die physischen Spiele für die PlayStation ein. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann meint, dass er keinen Grund mehr habe, eine PS6 zu kaufen. Und vielen anderen geht es ähnlich. Die Strategie, nur noch auf Digital zu setzen, dürfte sinnvoll sein, doch viele Spieler hat man damit dennoch kalt erwischt.

Sony hat mich gestern, am 1. Juli 2026, kalt erwischt. Denn das Unternehmen hat mal eben mitgeteilt, physische Disc vollständig einstellen zu wollen. Dabei war ich bis vor wenigen Tagen noch optimistisch, denn die PS5 lohnte sich so sehr wie schon lange nicht mehr.

Seit 10 Jahren spiele ich mittlerweile, wenn ich nicht am PC bin, auf einer PlayStation-Konsole. Angefangen bei der PS3 habe ich mittlerweile drei verschiedene Generationen von Sonys Konsole gekauft und teilweise sogar mehrfach.

Die Entscheidung, sich von physischen Spielen zu trennen, hat für mich auch die Idee oder das Interesse an einer PS6 gekillt. Denn ist abzusehen, dass Sony hier den Fokus ebenfalls voll auf Digital setzen wird. Das hat Unternehmen bereits mit der PS5 Pro gezeigt, wo das Laufwerk nur noch eine Option gewesen ist.

Video starten Alle bekannten Features der PS5 im offiziellen Trailer von Sony

Nur noch digital birgt für mich zu viele Unsicherheiten

Ich bin jemand, der fast ausschließlich physisch kauft, wenn sich denn die Gelegenheit bietet: Musik, Filme und auch Spiele kaufe ich gerne als Disc, die ich dann zu Hause ohne Internet verwenden kann. Ich habe auch keinen Streaming-Dienst abonniert. Ich gehöre auch zu den wenigen Menschen, die noch ein externes Laufwerk haben, um damit Musik am PC hören zu können.

Auf dem PC komme ich mit Steam, Gog und Co hingegen schon lange nicht mehr am digitalen Kauf und Download vorbei, aber auf der Konsole hatte ich immer eine Möglichkeit, zur Disc zu greifen. Und diese Option habe ich ausgiebig genutzt.

Mit der PS6 habe ich aber genügend Sorgen, dass Sony hier seine „Digital only“-Strategie knallhart durchzieht: Eine reine digitale Konsole, kein Laufwerk mehr, selbst nicht mehr als Zubehör?

Was machen dann Leute wie ich, die vor allem physische Spiele gekauft haben?

Kann ich die überhaupt noch nutzen?

Was ist mit der Abwärtskompatibilität, die Sony vermutlich nie ganz freiwillig eingeführt hat.

Was ist mit meinen Filmen, die ich nur auf Bluray habe? Insbesondere, wo Sony kürzlich gezeigt hat, wie wenig ihnen doch die digitale Rechte der Käufer ihrer Filme bedeuten.

Ja, physische Medien gehen immer stärker zurück, das ist eine Tatsache und da brauchen wir nicht drüber streiten. Dennoch fühlen sich viele Leute, inklusive mir, abgehängt und nicht mehr als relevant.

Für mich ist die PS6 zum aktuellen Zeitpunkt ein großer Haufen fetter Kompromisse, die ich nicht eingehen möchte. Davon abgesehen, dass bei den verrückten Hardware-Preisen ohnehin niemand weiß, was die nächste PlayStation-Konsole kosten könnte. Und ich bin nicht die einzige Person, die derzeit so denkt.

Viele sind derzeit skeptisch, wie es mit der PlayStation und Gaming weitergehen wird

Schaue ich in die Kommentare bei uns, auf Reddit oder spreche ich mit meinen Kollegen, dann geht es vielen ähnlich: Die wenigsten haben derzeit einen Grund sich auf eine PS6 zu freuen oder am Ende überhaupt eine zu kaufen. So schreibt etwas Nutzer Sturm auf MeinMMO:

(…) Das sind ja tolle Neuigkeiten für mich als Sammler der seit dem NES so ziemlich alle bekannten Videospielkonsolen und sehr viele Spiele physisch gesammelt hat. Ich werde die PS6 inklusive Spiele als erste Playstation-Konsole nicht kaufen und spare eine Menge Geld.

Mein Kollege Niko Hernes meint dazu: „Nach dieser Entscheidung von Sony kann mir die PS6 wegbleiben, dann zocke ich halt nur noch Nintendo.“

Auf Reddit sprechen ebenfalls viele über diese Entscheidung und weisen darauf hin, dass es gar keine neue Konsole brauche. Denn es gebe noch genügend alte Konsolen und Spiele, die man genießen könne. Die aktuelle Zukunft im Gaming stimmt aber viele Nutzer depressiv.

Selbst Industrie-Experten wie Tom Henderson können sich keine Freude auf die nächste Konsolen-Generation mehr abringen. Er schreibt auf X.com: „Ich habe überhaupt keinen Wunsch danach, zu erfahren, was als nächstes ansteht, geschweige denn, noch mehr Geld dafür auszugeben.“

Wie seht ihr das? Ist das für euch ebenfalls ein Grund, die PS6 abzulehnen oder seht ihr Sonys Entscheidung als nachvollziehbaren Schritt? Schreibt es mir in den Kommentaren!

Sony ändert seit einigen Wochen, wie man mit Spielern umgeht. Erst vor kurzem erklärte man, dass man seine Spiele wieder exklusiv auf die PS5-Konsole bringen wolle, um die eigene Marke zu stärken. Mehr dazu lest ihr bei uns auf MeinMMO: Sony lässt PC-Gamer auf der Strecke, um PS5 zu stärken