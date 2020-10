PS5: Die 9 wichtigsten Antworten zu Abwärtskompatibilität

Die Games, die ihr durch PS Plus oder PS Now erhalten habt, könnt ihr auch auf der neuen PS5 spielen. Sie müssen lediglich zu den Titeln gehören, die Abwärtskompatibel sind.

Jeden Monat verteilt Sony im Rahmen von PS Plus kostenlose Spiele an seine Abonnenten. In den letzten Jahren hat sich da bei den Spielern einiges in ihrer Bibliothek angesammelt.

Inzwischen wurde die PS5 mit Preis und Release-Datum vorgestellt . Viele Leute fragen sich, was mit ihren alten PS4-Spielen passiert, wenn sie sich eine PS5 kaufen. Laufen die auf der neuen Konsole überhaupt und was gilt es zu beachten?

