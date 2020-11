Spieler warnt: Auf reddit meldete sich Nutzer devilzblood mit einer Ankündigung für die Community. Er bemerkte nach 3 Stunden in Assassin’s Creed Valhalla, dass er die falsche Version spielte. Er hatte aus Versehen die PS4-Version am Start, statt der PS5-Version.

Doch manche Spiele wie Call of Duty: Black Ops Cold War haben eine gesonderte PS5-Version. Die nutzt dann auch die volle Leistung der Next-Gen-Konsole aus und holt alles raus, was die Hardware gibt.

Was ist das Problem? Der Release der PS5 hat in einigen Teilen der Welt schon angefangen. Und gleichzeitig gibt es schon Meldungen von Spielern, die versehentlich die falsche Version ihrer Spiele herunterladen.

