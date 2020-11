PS5-Fans aufgepasst! Wir sind mega happy Euch heute anzukündigen, dass Ihr ab dem 19.11. weitere heißbegehrte PlayStation 5 auf www.gamestop.de reservieren könnt. Ihr werdet sie in den darauffolgenden Wochen schon in Händen halten.

Der Händler GameStop schreibt in einer Pressemittelung auf Facebook ebenfalls, dass ihr am dem 19. November wieder neue Konsolen auf dem

Wir freuen uns bekannt zu geben, dass am 19.11., dem Erscheinungstag der PlayStation 5, die Möglichkeit bestehen wird, weitere PlayStation 5 online unter www.medimax.de zu bestellen. Zur Veröffentlichung werden keine Konsolen zum Verkauf in den Geschäften verfügbar sein

Mit Medimax und GameStop haben zwei Händler angekündigt, dass ihr mit dem Launch der PS5, am 19. November 2020 wieder PS5-Konsolen vorbestellen könnt. So schreibt Medimax auf Facebook:

In Deutschland startet Sonys Next-Gen-Konsole erst am Donnerstag, den 19. November 2020. Und viele Gamer warten noch auf ihre Konsole oder zumindest auf die Möglichkeit, endlich eine Konsole bestellen zu können , auch weil der PS5-Vorverkauf viel zu früh gestartet war.

