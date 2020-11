Am 10. November startet die Xbox Series X/S. Am 19. November folgt der Release der PS5. Falls ihr euch dann direkt in die Abenteuer spannender MMORPGs stürzen wollt, haben wir eine Liste für euch zusammengestellt.

Dank der Abwärtskompatibilität der PS5 und der Xbox Series X solltet ihr grundsätzlich alle MMORPGs spielen, die auch auf der PS4 und Xbox One laufen. Bei Microsoft ist schon länger bekannt, dass sämtliche Xbox-Spiele der vorigen Generation funktionieren würden. Bei Sony galt die Aussage, dass es für einen Großteil gelte. Dafür gibt es eine Liste an Spielen, die nicht zum Launch auf der PS5 spielbar sein werden. Es ist aber keins der genannten MMORPGs dabei.

Wir stellen euch nun 5 Titel vor, die wir von der MeinMMO-Redaktion für die Besten halten. Die Liste basiert auf unseren bisherigen Listen bezüglich der besten MMORPGs für PS4 und Xbox One. Zudem erwähnen wir am Ende noch alle weiteren MMORPGs, die ihr auf den Konsolen spielen können werdet.

[toc]

5 – Bless Unleashed

Setting: Fantasy | Entwickler: Neowiz | Bezahlmodell: Free2Play | Releasedatum: Xbox One: 13.03.2020, PS4: 22. Oktober 2020, PC: Frühjahr 2021 | Website: MS Store, Playstation Store

Bless Unleashed solltet ihr dank Abwärtskompatibilität auf der PS5 und Xbox Series X/S spielen können.

Was ist Bless Unleashed? Bless Unleashed versetzt euch in eine große, offene Fantasywelt, in der ihr euch jede Menge Quests und actionreiche Kämpfe gegen Monster erwarten. Euren Helden erstellt ihr aus 5 Klassen und 4 Völkern. PvP und Gildenkriege spielen eine große Rolle, neben der Erkundung der Welt und ihrer Dungeons, sowie Kämpfen gegen Bossmonster.

Wie ist der Einstieg in das Spiel? Bless Unleashed empfängt euch mit einer kleinen Intro-Mission, die euch einen Einblick in die Spielweise der Klasse im Endgame gibt.

Anschließend führen euch Quests durch die Kampagne. Dabei baut sich der Schwierigkeitsgrad langsam auf. In Dungeons solltet ihr euch nur in Gruppen wagen und Bossgegner sowieso nur dann angreifen, wenn ihr gut ausgerüstet seid und ein eingespieltes Team besitzt.

Was erwartet euch im Endgame? Das Endgame in Bless Unleashed besteht im Grunde aus der Suche nach immer besserer Ausrüstung und dem effektiven Bekämpfen von Bossgegnern sowie Dungeons-Runs. Daneben spielt PvP im Endgame eine große Rolle, da sich Gilden untereinander bekämpfen.

Gibt es ein spezielles Upgrade für Next-Gen? Momentan ist noch nicht bekannt, ob die Xbox Series X oder die PS5 ein besonderes Upgrade bekommen.

Wie modern wirkt das Spiel? Bless Unleashed ist erst 2020 erschienen. Es nutzt die Unreal Engine 4 und zaubert atmosphärische Grafiken auf den Bildschirm. Die Welt zu erkunden macht daher großen Spaß und auch die Kreaturen sehen beeindruckend aus. Zudem spielt sich Bless Unleashed mit Controller wirklich gut. Daher wirkt es durchaus wie ein modernes Konsolen-MMORPG.