Wenn ihr bereits eine Konsole auf Amazon vorbestellt habt, dann solltet ihr eure Mails checken. Zumindest in den USA kommt es zu Warnungen an Vorbesteller.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Das ist passiert: Am 16. September konnte man ziemlich überraschend die ersten PS5 vorbestellen. Innerhalb von Stunden waren die begehrten Exemplare vergriffen. Besonders ärgerlich: Sony versprach in einem Tweet, dass die Vorbestellungen erst ein Tag später starten sollen. User, die darauf vertrauten, schauten also in die Röhre.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 8 × 4 =

Insert

You are going to send email to